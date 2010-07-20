-AB, İRAN'A İLAVE YAPTIRIMLARA HAZIRLANIYOR BRÜKSEL (A.A) - 20.07.2010 - AB dışişleri bakanları, gelecek hafta başında yapacakları toplantıda, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla yetinmeyerek İran'a ilave yaptırımları görüşecek. Ek yaptırımlarla İran'ın petrol ve doğalgaz sektörüne yeni yatırım, teknik destek ve teknoloji transferi yasaklanacak. AB devlet ve hükümet başkanlarının 17 Hazirandaki zirvesinde, İran'da petrol ve doğalgaz üretimi başta olmak üzere birçok hayati sektörde yaptırım üzerinde uzlaşılarak, detayları dışişleri bakanlarına bırakılmıştı. Üye ülkelerin üzerinde çalıştığı ek yaptırımlar karar taslağında, "ticaret, mali hizmetler, enerji ve taşımacılık alanlarında yeni kısıtlamalar yanında özellikle İran bankaları, Devrim Muhafızları ve İran Gemi Nakliyat şirketinin ilave varlıklarının dondurulması ve vize yasağı getirilmesini içeren kapsamlı ve güçlü bir önlemler paketinden" bahsediliyor. AB ülkelerinin onaylamaya hazırlandığı ilave yaptırımlar arasında, İran'ın petrol ve doğalgaz sektörüne yeni yatırım, teknik destek ve teknoloji transferinin yasaklanması bulunuyor. Dışişleri bakanlarının onayına sunulacak taslak kararlarda, bununla birlikte "İran'ın nükleer sorununa diplomatik çözüm bulunması konusunda AB'nin uzun süredir kararlı olduğu" ifade ediliyor. İran'a "Uluslararası toplumun nükleer programıyla endişelerini gidermek için bu fırsatı değerlendirerek AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile müzakereler için somut bir tarih üzerinde anlaşması" çağrısı yapması beklenen AB dışişleri bakanları, müzakerelerde temel alınması istedikleri "Haziran 2008 önerilerinin geçerliliğini koruduğunu" bildirecek.