T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB, İRAN'A GÖRÜŞME DAVETİNİ YİNELEDİ BRÜKSEL (A.A)

22 Ekim 2010 23:20

-AB, İRAN'A GÖRÜŞME DAVETİNİ YİNELEDİ BRÜKSEL (A.A) - 22.10.2010 - İran'ı, nükleer programını görüşmek için 5+1 ülkeleriyle gelecek ay Viyena'da toplantıya çağıran Avrupa Birliği(AB), karşı taraftan resmi bir yanıt alamayınca davetini yineledi.  AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın AB nezdindeki temsilcisine hitaben yazdığı mektubunda, İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili'ye yönelik davetini tekrarladı.  Mektupta toplantının 15 Kasımda bir akşam yemeğiyle başlayabileceğini ve sonraki iki gün boyunca önemli konuların istişare edilebileceğini belirten Ashton, Celili'den olumlu bir yanıt beklediğini kaydetti.  Bu ay başında ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleriyle Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında görüşmeye hazır olduğunu bildiren İran, bunun üzerine Ashton tarafından ilk olarak 14 Ekimde yapılan davete ise henüz resmi bir yanıt vermedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24