-AB, İRAN'A GÖRÜŞME DAVETİNİ YİNELEDİ BRÜKSEL (A.A) - 22.10.2010 - İran'ı, nükleer programını görüşmek için 5+1 ülkeleriyle gelecek ay Viyena'da toplantıya çağıran Avrupa Birliği(AB), karşı taraftan resmi bir yanıt alamayınca davetini yineledi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın AB nezdindeki temsilcisine hitaben yazdığı mektubunda, İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili'ye yönelik davetini tekrarladı. Mektupta toplantının 15 Kasımda bir akşam yemeğiyle başlayabileceğini ve sonraki iki gün boyunca önemli konuların istişare edilebileceğini belirten Ashton, Celili'den olumlu bir yanıt beklediğini kaydetti. Bu ay başında ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya'dan oluşan 5+1 ülkeleriyle Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında görüşmeye hazır olduğunu bildiren İran, bunun üzerine Ashton tarafından ilk olarak 14 Ekimde yapılan davete ise henüz resmi bir yanıt vermedi.