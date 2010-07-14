-AB, İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLATACAK BRÜKSEL (A.A) - 14.07.2010 - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran ile nükleer görüşmelerin yeniden başlatılmasını ilke olarak kabul ettiğini bildirdi. Sözcüsünün açıklamasına göre, P5+1'in (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya) temsilcisi durumundaki AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili'ye gönderdiği mektupta, Celili'nin diyaloğu yeniden başlatma isteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmenin yeri ve zamanının karşılıklı belirlenmesi önerisinde bulundu. Müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması dileğini belirten Ashton mektubunda, görüşmelerin güzün başlatılabileceği yönündeki ümidine dile getirdi.