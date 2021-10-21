AB, insan hakları ödülünü Navalni'ye verdi

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu, 2021 Sakharov İfade Özgürlüğü Ödülü'nü tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye verdi.

Adını Sovyet muhalif Andrey Sakharov'dan alan ödül, ''ifade özgürlüğünü korumak için en büyük katkıları yapan'' insanlara veriliyor ve ''AB'nin insan hakları için verdiği en büyük ödül'' olarak nitelendiriliyor.

Ödülü Navalni'nin kazandığı AP Başkan Yardımcısı Heidi Hautala tarafından açıklandı. Avrupa Halk Partisi, Navalni ve diğer tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Navalni'nin müttefikleri, Sakharov Ödülü'nün muhalif lidere verilmesinin 'gerçeği destekleyenler için bir zafer' olduğunu dile getirdi.

Navalni'nin adı Nobel Barış Ödülü için de öne çıkıyordu, ancak ödül daha sonra gazeteciler Maria Ressa ve Dimitri Muratov'a verilmişti.