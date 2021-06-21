"AB, İngiliz dizi ve filmlerinin Avrupa ekranlarındaki süresini azaltmayı amaçlıyor"

Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası, Avrupa televizyonlarında gösterilen İngiliz film ve dizi içeriklerini sınırlama konusunda bir adım atmaya hazırlandığı belirtildi.

The Guardian'ın ulaştığı Avrupa Birliği içi belgelerde, Brexit sonrası AB ülkelerinde gösterilen İngiliz dizi ve film içeriklerinin kısıtlanması yönünde adım atılmaya hazırlanıldığı tespit edildi. Belgelerde, İngiliz sinema film sektörünün hakimiyetinin "orantısız" ve "Avrupa'nın kültürel zenginliğine tehdit" olarak nitelendiği aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin görsel-işitsel medya hizmetleri direktifi kapsamında, televizyonlardaki yayın süresinin çoğunluğunda "Avrupa yapımı işlere" yer verilmesi gerekirken bu içeriklerin Netflix ve Amazon gibi platformlarda da içeriğin en az yüzde 30'unu oluşturması gerekiyor. Fransa bu kotada daha da ileri giderek platformlarda Avrupa yapımı işlerin oranını yüzde 60 olarak belirledi.

Ulaşılan belgelerde, Brexit sonrasında bu platform ve televizyonlardaki İngiliz içeriklerin de kota dışına çıkarılması gündeme geldi. Avrupa televizyonlarındaki İngiliz içerikler "orantısız derecede fazla" olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu'na İngiliz programların Avrupa Birliği'nin kültürel çeşitliliğine etkisi üzerine bir çalışma yapma görevi verildi.

Britanya, Avrupa Birliği'nin sinema televizyon alanında en büyük yapımcı ülkelerinden biriydi.