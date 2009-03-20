AB, IMF’ye 75 milyar Euro kredi verecek

AB devlet ve hükümet başkanları, kaynak sıkıntısı nedeniyle zora giren ülkeler karşısında çaresiz kalmaya başlayan Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 75 milyar Euro yeni kredi açma konusunda uzlaştı.



Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek, AB zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında, "Krizde (zora giren ülkelere) daha iyi cevap verebilmesi için IMF'ye 75 milyar avro gönüllü kredi" sağlayacaklarını söyledi.



Küresel krizin başlangıcından itibaren IMF fonlarının güçlendirilmesi çağrısı yapan AB, 2 Nisan'da Londra'da gerçekleştirilecek G20 zirvesinde, ABD yanında Çin ve Suudi Arabistan gibi devasa uluslararası rezervlere sahip ülkelerin katkısıyla IMF sermayesinin ikiye katlanarak 500 milyar dolara çıkarılmasını umuyor.

