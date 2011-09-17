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Ekonomi

AB, IMF ve ECB temsilcilerinin Atina ziyareti ertelendi ATİNA (A.A)

17 Eylül 2011 19:31

-AB, IMF ve ECB temsilcilerinin Atina ziyareti ertelendi ATİNA (A.A) - 17.09.2011 - Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) temsilcilerinin gelecek hafta Yunanistan'a yapması beklenen ziyaret ertelendi. Bu ay başında, bütçe açığını kapatmada gerekli önlemleri alması amacıyla Yunanistan'a zaman vermek için Yunanistan ziyaretlerini kısa kesen AB, IMF ve ECB (troyka) temsilcilerinin, gelecek hafta pazartesi günü Atina'ya dönmeleri bekleniyordu. Yunanistan Maliye Bakanlığı, Atina ziyaretlerini erteleyen troyka yetkililerinin Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ile telekonferans görüşmesi yapacağını açıkladı. Bakanlıktan bir yetkili, ''Teknik nedenler yüzünden troyka yetkilileri pazartesi günü Atina'da olamayacak. Onlar hafta sonunda varacaklar. Zaman kaybetmememiz için telekonferans pazartesi günü yapılacak'' dedi. Polonya'nı Wroclaw kentindeki AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN) toplantısına katılan Avro Grup Başkanı Jean-Claude Juncker ile Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn, Yunanistan'ın söz verdiği taahhütlere sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini vurguladılar.  Troyka temsilcileri, Yunanistan'ın, devlet memurlarının maaşlarının düşürülmesi, özelleştirme çalışmalarının hızlandırılması ve istihdam piyasasının geliştirilmesi dahil bir dizi mali önlemler ve reformlar konusunda planlananın gerisinde olduğu gerekçesiyle bu ay başındaki Atina ziyaretlerini yarıda kesmişti.  Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, dün ''Yunanistan'a kurtarma paketi kapsamında yapılan yardımın bir sonraki diliminin serbest bırakılmasına ilişkin kararın Ekim ayında verileceğini'' söylemişti. Yunanistan'ın, Mayıs 2010'da kabul ettiği 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 8 milyar avroluk 6'ıncı diliminin serbest bırakılması, bu ülkenin paket karşılığında kabul ettiği şartları yerine getirmesine bağlı bulunuyor.

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