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Dünya
Deutsche Welle

AB iltica başvurularını karara bağlamaya talip

AB Komisyonu, üye ülkelerin iltica başvurularını karara bağlama yetkisini devralmayı planlıyor. Dublin formülünün değişen şartlara uygun olmadığı görüşü dile getiriliyor.

05 Nisan 2016 13:31


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu iltica başvurularını karara bağlama yetkisini üye ülkelerden devralmaya hazırlanıyor. ‘Die Welt' gazetesinin Komisyon'un önerilerine dayanarak yayınladığı habere göre ‘iltica başvurularını değerlendirme sorumluluğunun milli düzeyden AB düzeyine alınması' planlanıyor.

Planda, Avrupa İltica İşlemleri Destek Bürosu'nun (Easo) bütün ülkelerde şubesi olan ve başvuru yanıtlarına yapılan itirazları da değerlendirecek olan, karar yetkisiyle donatılmış bir ajansa dönüştürülmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu'nun reform önerisinde ‘mültecilerin korunma ihtiyacını gözetecek ve işlemleri uyumlaştıracak bir merkezi karar mekanizması' oluşturulmasından söz ediliyor.

'Dublin formülü günümüze uymuyor'

AB Komisyonu mültecilerin üye ülkeler arasında paylaştırılmasını düzenleyen Dublin formülünün değişen şartlara uygun olmadığı görüşünde. Yükün büyük kısmının sayılı AB üyesi ülke tarafından taşınmasının söz konusu ülkelerin imkânlarını zorladığına da Komisyon'un reform önerisinde yer veriliyor.

Dublin kurallarına göre, mültecilerin AB topraklarına ayak bastıkları ilk ülkede iltica başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Bu uygulama Yunanistan gibi AB'nin dış sınırlarını oluşturan ülkelere aşırı yük binmesine yol açıyor.

Centilmenlik mekanizması

AB Komisyonu'nun önerdiği reformlar arasında Dublin kurallarının, ‘bir üye ülkedeki önceden kararlaştırılmış olan mülteci sayısının aşılması durumunda centilmenlik mekanizmasıyla tamamlanması da bulunuyor.

AB Komisyonu ikinci şık olarak ise, mültecilerin sabit paylaşım formülü üzerinden üye ülkelerin ‘büyüklük, gelişmişlik ve kaldırma kapasitesi' göz önünde bulundurularak yerleştirilmesini öneriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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