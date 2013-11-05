AB ile yeni fasıl resmen açıldı

Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde 3 yılın ardından yeni fasıl, hükümetler arası konferansla açıldı.

Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AB Dönem Başkanı Litvanya'nın Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin katıldığı hükümetlerarası konferansla açıldı.

AB Bakanı Bağış, daha önce farklı dönemlerde Fransa ve Almanya'nın siyasi engelemeleri nedeniyle gecikmiş bir olumlu adım olan söz konusu faslın açılmasının, Türkiye'ye çok önemli yansımaları olacağını söyledi.

Bağış, AA'ya yaptığı değerlendirmede, "Faslın hayata geçmesiyle birlikte bölgelerdeki kadınlar ve gençler, geliştirilecek projelerle iş gücüne daha çok ve etkin bir biçimde katılacak. Kız çocuklarının okullaşma oranlarında artış hızlanacak. Her yaş, cinsiyet ve etnik kökene sahip vatandaşımız için mesleki ve teknik eğitim verilecek. Özel itina gösterilmesi gereken kimselerin de iş ortamına katılımı sağlanacak" dedi.

Egemen Bağış, "Bu fasıl bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracağı kadar bölgeler arası kaynaşmayı da destekleyici bir motivasyon sağlayacaktır. Bu anlamda, akan kanı durdurmak, anaların gözyaşlarını dindirmek için başlattığımız çözüm sürecinde bu faslın önemli katkıları olacaktır" şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir miladın yaşandığını belirten Bağış, "2013 yılı sadece Ankara Anlaşmasının 50'nci yıl dönümü olmakla kalmayıp aynı zamanda, Türkiye’nin reformcu kimliğinin öne çıktığı bir yıl olmuştur. Reformlarla geçen böyle bir yılda yine reform niteliği taşıyan müzakerelere yeni ivme kazandırılması güzel bir tevafuk olmuştur" ifadesini kullandı.

Bölgesel politika faslının açılışının Türkiye-AB ilişkilerinde "ne seninle ne de sensiz" döneminden "hep birlikte geleceğe" dönemine geçişin başlangıcı olmasını dileyen Bağış, Türkiye'nin AB'ye yük olmaya değil tam tersine AB'den yük almaya geldiğini ve Türkiye'nin üyeliğiyle AB'nin kıtasal bir barış projesinden küresel barış projesine dönüşeceğini vurguladı.

Bağış, tek çiçekle bahar gelmez atasözünü hatırlatarak bölgesel politika faslının devamının gelmesi gerektiğini ve özellikle yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarının önündeki siyasi engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

'Türkiye bu fasılla ilgili inanılmaz ilerleme kaydetti'

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da konferansta yaptığı konuşmada, "Türkiye son 10 yılda bu fasılla ilgili inanılmaz ilerleme kaydetti” dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerde 3,5 yıldan sonra ilk kez başlık açıldığını vurgulayan Yılmaz, "AB, son yıllarda kendi iç gündemine yoğunlaşmış durumda. Ekonomide ciddi problemler, siyasi tartışmalar yaşıyor. Bizimle ilişkilerine de bunun kısmen yansıdığını görüyoruz. Türkiye, bu fasılda son 10 yılda inanılmaz ilerlemeler kaydetti. Halkımızın mutluluğu için kaydettiğimiz bu ilerlemeler, AB ile ilişkilere de çok olumlu yansıdı” diye konuştu.

Açılan faslın AB’nin hem iç dayanışması hem de bütünlüğü açısından çok önem verdiği bir fasıl olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Biz de son 10 yılda bir taraftan hazırladığımız bölgesel eylem planlarıyla bir taraftan Kalkınma Ajansı gibi, yeni bölge idareleri gibi yenilikçi birtakım yapılanmalar ve programlarla Türkiye’nin bölgesel politikasını çok daha üst noktalara getirmiş olduk” dedi.

Faslın açılmasıyla ilgili uzun zamandır Türkiye’nin hiçbir teknik problemi olmadığını, ancak siyasi atmosfer nedeniyle faslın açılamadığını ifade eden Yılmaz, “Kamu olarak, merkezi idarenin yatırım programından son 10 yılda Güneydoğu ve Doğu’ya tahsis edilen kaynakların 35 milyar lirasını aşmasının bile bu fasılda nerelere gelindiğini gösterdiğini” kaydetti.

Bir sonraki faslın açılmasının bu kadar gecikmemesini dilediklerini söyleyen Yılmaz, “Fransa’daki değişim ve AB’de gündeme gelen birtakım eğilimlerle birlikte belki yeni bir dönemin de başlangıcının işareti olarak bu fasıl açılmış oldu. Bu faslın açılmasının, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin çok daha ileri noktalara gitmesine vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yılmaz, fasılların açılmasını beklemeden, teknik çalışmaları, reformları, düzenlemeleri yapmayı sürdürdüklerini belirterek, “Biz, bu objektif teknik kriterleri yerine getirdiğimiz sürece uygun bir politik atmosferde çok hızlı şekilde ilerleme kaydetmemiz mümkün. Önümüzdeki yıllarda da bunu yapacağız. Zaman, Türkiye’nin lehine ilerliyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı memnun

Dışişleri Bakanlığı, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi’nin 25 Haziran'da aldığı karar uyarınca, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının, bugün Brüksel’de düzenlenen bakanlar düzeyinde hükümetler arası konferansla açılmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık üç yıllık bir aradan sonra 22. faslın açılmasının müzakere sürecinin canlandırılması bakımından önemli bir adım olduğu belirtilirken, "Ülkemizin katılım müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini teminen siyasi saiklerle engellenen fasıllar üzerindeki blokajların da bir an evvel kaldırılarak diğer tüm fasılların açılması başlıca beklentimizdir" ifadesine yer verildi. Açıklamada Türkiye'nin AB üyeliği yolundaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi.