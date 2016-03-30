AB ile yapılan anlaşma gereği 72 bin mülteci Dikili’ye gelecek

Türkiye’ye iade edilecek 72 bin mülteci ilk önce Midilli’deki kamplara yerleştirilecek. AB ile yapılan anlaşma gereği 4 Nisan’dan sonra Midilli’den gemilerle Dikili Limanı’na getirilecek olan göçmenler ‘Geri Kabul Merkezi’ne götürülecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri göçmenlerin parmak izlerini alıp kimlik bilgilerini kaydedecek. Geçici oturma izni verilecek göçmenler 24 saat içinde başka kamplara gönderilecek. İsteyenler kayıt işleminden sonra kamp yerine yakınlarının yanında veya kendi tutacakları evlerde kalabilecek.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Avrupa’ya geçen sığınmacıların iade edilmesi için ‘Geri Kabul Merkezi’ oluşturulmak üzere İzmir’in Dikili İlçesi Kaymakamlığı’ndan yer gösterilmesini istedi. 10 gün çalışma yapan kaymakamlık, Hazine’ye ait ve okul arazisi olarak kayıtlı olan ikisi Dikili çıkışında, biri de Çanakkale yolunda olmak üzere üç arazi gösterdi. Arazileri inceleyen Göç İdaresi yetkilileri, Dikili çıkışındaki iki arazinin küçük olduğunu belirleyerek Çanakkale yolundaki 20 dönümlük arazinin uygun olduğuna karar verdi.

İzmir’e 110, Dikili’ye 8 kilometre uzaklıkta olan Ovacık mevkiindeki arazi, karayoluna ve elektrik direklerine yakınlığı nedeniyle merkez için en uygun yer olarak seçildi. Belirlenen alanda 10 gün içinde çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Kamp tartışma yarattı

Merkezle ilgili kaymakamlık ile belediye başkanlığı görüş ayrılığı yaşarken, Dikili halkı da binlerce sığınmacının geleceği şüphesiyle böyle bir merkezin kurulmasına tepki gösteriyor.

Geri Kabul Merkezi’nin kalıcı bir kamp mı bir irtibat bürosu olarak mı hizmet vereceği konusunda endişeleri olduğunu belirten Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, şunları söyledi: “Küçük bir yer yapılacağı söylense de duyumlarımıza göre Dikili’de 600 dönüme yakın bir yer belirlenmiş.

Bu alan göçmen kamplarının 2-3 katı ve 20-25 bin göçmen barındırılır. Biz buranın merkez değil, mülteci kampı olacağını düşünüyoruz. Kayıtları yapılan insanlar nereye gidecek? Ege’de kamp yok. Dikili 20-25 bin göçmeni kaldırmaz.

Altyapısı ve güvenlik anlamında büyük sıkıntı olur. Umarız bu bölgeye kurma kararlarından vazgeçerler. Kamp için seçilen yerin Dikili olması doğru değil.”

"Dikili halkı rahat olsun"

Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin ise iddia edildiği gibi mülteci kampı yapılmayacağını, göçmenlerin kesinlikle barınmayacağını belirtti.

Anlaşma gereği Yunanistan’ın iade ettiği göçmenlerin kayıt işlemlerinin yapılacağını belirten Sezgin, “Dikili’de tespit ettiğimiz üç yerden birinde yapılacak merkez kesinlikle kamp olmayacak. Belirlenen alanda sadece görevliler bulunacak ve kayıt işlemleri için bekleyecek.

Göçmenlerin burada kalması için ne yatak, ne yemekhane olacak. Otobüslerle getirilen göçmenler 24 saat içerisinde İzmir ve diğer merkezlere gönderilecek. Kamp kurulsa, güvenlik ve diğer hizmetleri sağlamamız imkânsız. Dikili halkı rahat olsun, kesinlikle kamp yapılmayacak” dedi.