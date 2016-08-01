AB ile Türkiye arasında vize restleşmesi



Türkiye ile AB arasında sığınmacı mutabakatının geleceğiyle ilgili tartışma yoğunlaşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'da pazartesi günü yayımlanan mülakatta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmaması durumunda, 18 Mart'ta imzalanan mutabakattan geri çekilebilecekleri mesajını verdi.

Türk hükümetinin vize muafiyeti için somut bir tarih beklentisi içinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu tarihin ekim ayının başı ya da ortası olabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin mülteci mutabakatı çerçevesinde çok ciddi tedbirler alması nedeniyle anlaşmanın işlediğini kaydederek, ancak herşeyin vize muafiyetine bağlı olduğunu söyledi. Türk Dışişleri Bakanı, bunun bir tehdit anlamına gelmediğini de vurguladı.

"Türkiye koşulları kabul etti"

Çavuşoğlu'na AB Komisyonu'ndan yanıt gecikmedi. Komisyon sözcüsü, vize muafiyetinin sadece tüm koşulların yerine getirilmesi durumunda tanınacağını vurguladı. Türkiye'nin vize muafiyeti için kararlaştırılan 72 koşulu kabul ettiğini hatırlatan sözcü, "Avrupa Komisyonu, Türkiye'den yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemektedir" açıklaması yaptı. Sözcü, Komisyon'un uzmanlarının Türk hükümetini bu konuda desteklemeye hazır olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Alman kamu televizyonu ARD'ye verdiği mülakatta AB'yi mülteci politikasında sözünü tutmamakla suçlamıştı.