AB ile Türkiye anlaştı

Avrupa'ya mülteci akınını durdurmak için aylardır süren pazarlıkta anlaşma sağlandı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'de dün yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nde bir eylem planı üzerinde uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Uzlaşma neleri içeriyor?

Tusk'un açıklamasına göre, Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.

Merkel'in açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaklaşık 4 saat süren zirvenin sonunda yaptığı açıklamada, 3 milyar Euro mali yardımın Suriyeli sığınmacılar için harcanacağını söyledi. Sığınmacıların eğitim ve sağlık gibi giderlerinin karşılanacağını belirten Merkel, "Türkiye haklı olarak AB'nin yükü paylaşmasını istiyor. Türkiye şimdiye kadar fazla uluslararası yardım almadı" dedi.

3 milyar Euro mali yardımın 28 AB ülkesi arasında nasıl paylaşılacağı ise belirsizliğini koruyor. Geçerli AB düzenlemeleri uyarınca Berlin'in payına 500 milyon Euro düşüyor.

Davutoğlu: Tarihi toplantı

Başbakan Ahmet Davutoğlu zirveyi "tarihi bir toplantı" olarak niteledi. Davutoğlu, vize serbestisi çalışmalarının önümüzdeki yıl tamamlanmış olacağını, tarafların üzerinde uzlaştığı bir takvim uyarınca Türkiye'nin ve AB'nin atması gereken adımlar bulunduğunu kaydetti. AB Türkiye için 2016'nın Ekim ayında vize muafiyeti planlıyor.

Davutoğlu Türkiye'nin AB üyelik görüşmelerinin yeniden canlandırılacağını, 17'nci başlığın da 14 Aralık'ta açılacağını söyledi. 17'nci fasıl ekonomik ve parasal politikaları kapsıyor.