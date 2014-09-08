AB ile Rusya arasında ambargo restleşmesi



Avrupa Birliği’nin gündeminde olan Rusya’ya yönelik ekonomik ambargonun sertleştirilmesi konusu, iki taraf arasındaki gerginliği daha da arttıracağa benziyor. Brüksel’de yetkililer Gazprom gibi Rus devletine bağlı enerji şirketlerine ağır yaptırımlar getirmeyi görüşüyor. Rusya ise böylesi bir adıma, hava sahasını kapatabileceği uyarısı ile cevap verdi. Ukrayna’da yaşanan çatışmalar ise her ne kadar ateşkes ile durmuş olsa da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri ve NATO’ya bağlı savaş gemilerinin ortak tatbikatı suları ısındırıyor.

Brüksel’in yürürlüğe sokmak istediği ağırlaştırılmış ambargoların hedefinde Gazprom’un yanı sıra Rosneft ve Transneft gibi dev enerji şirketleri var. Ambargonun bir diğer ayağı enerji sektöründe kullanılan her türlü teknolojinin Rusya’ya satılmasını, silah satışını ve askeri alanda kullanılabilecek her türlü ürünü kapsıyor. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerine giriş yasağı getirilen isimlere yenilerinin eklenmesi ve bu kişilerin AB bankalarındaki hesaplarının dondurulması da ambargo taslağında yer alıyor.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, AB’nin böyle bir karar alması durumunda Rusya’nın buna asimetrik bir cevap vereceğini dile getirdi. Örnek olarak Rusya’nın hava sahasını Avrupa havayolu şirketlerine kapatabileceğini belirten Medvedev, bu durumda Asya ülkeleri ile Avrupa arasında yolcu taşıyan çok sayıda şirketin iflas edeceğini savundu.

Ortak tatbikat

Ukrayna sorunu kaynaklı gündemdeki tek kriz ambargo meselesi değil. Kısa süre önce Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının açıklarında yedi Ukrayna beş de NATO'ya ait savaş gemisi üç günlük ortak tatbikat düzenliyorlar. Ukrayna Ordusu’ndan yapılan açıklamada, bir kriz bölgesinde gerçekleştirilen bu tatbikat ile Ukrayna’nın denizde korunaklı bir bölge oluşturup bunu kontrol edebileceğini gösterdiği ifade edildi.

Diğer yandan sağlanan ateşkes sayesinde silahların sustuğu Ukrayna’nın doğusunda tansiyon düşmüyor. Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin lideri Aleksander Sahartşenko, kendi hakimiyetleri altındaki bölgenin özerkliği resmi olarak tanınmadığı sürece geçtiğimiz hafta Belarus’un başkenti Minsk’te üzerinde anlaşılan 12 maddelik planın hiçbir geçerliliğinin kalmayacağını dile getirdi.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bugün yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının koşulları gereği, Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde olan Ukrayna askerlerinden şimdiye kadar yaklaşık 1200 kadarının Ukrayna’ya iade edildiğinin bildirdi.