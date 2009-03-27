AB ile rakı muhabbeti

AB Ankara'dan, ya viski gibi ithal içeceklere getirilen gümrük vergilerinin düşürülmesini, ya da rakının vergisinin artırılmasını talep ediyor.



AB Dönem Başkanı olan Çek Cumhuriyeti, Türkiye ile müzakereleri sürdürmekte güçlükler yaşandığını belirtti.



NTV’nin haberine göre 30 Haziran'da sona erecek dönem başkanlığı esnasında iki müktesebatı müzakereye açmayı hedefleyen Prag yönetimi, Ankara'dan bazı pürüzleri halletmek için bir an önce harekete geçmesini bekliyor.



AB Ankara'dan, viski gibi ithal içeceklere getirilen gümrük vergilerinin, rakı ile aynı seviyeye indirilmesini talep etti. AB, Ankara'nın bu konuda adım atmaması karşısında, vergilendirme müktesebat başlığının müzakereye açılamayacağını bir kez daha hatırlattı.



Ankara, Türkiye'nin ulusal içkisi olan "rakı" konusunda toplumsal bir hassasiyetin bulunduğunu dile getirirken, bunun siyaseten de yıpratıcı bir adım olacağına vurgu yapıyor. Ankara, Türk halkının tükettiği alkollü içeceklerin başında gelen rakıya, 'uzo' için uygulanan derogasyonunun aynısının uygulanmasını talep ediyor.



Avrupa Komisyonu ise 1981 yılında Yunanistan'a bir istisna uygulamış ve uzo için düşük vergi uygulamasını kabul etmişti. AB'ye daha sonra dahil edilen İspanya, Portekiz ve yine rakıya yakın bir ulusal içkiye sahip olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'uzo'su için ise, bu uygulama geçerli olmamıştı. Avrupa Komisyonu, bu konunun sadece müzakereler bağlamında değil, aynı zamanda Gümrük Birliği müktesebatına da tamamen aykırı olduğunu hatırlatıyor.



Vergiler yükselirse, 'İslamcı' diye suçlarlar



Hükümet yetkilileri ise rakının vergi oranının arttırılmasının sadece toplumsal değil siyasi bir krize de sebep olabileceğini hatırlatıyor.



Hükümet yetkilileri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yönde alacağı bir kararın başta ana muhalefet olmak üzere tüm siyasi partiler tarafından yanlış yorumlanabileceğini ve ülkeyi bir kez daha siyasi gerginliğe sürükleyebileceğini belirtiyor.

