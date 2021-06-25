AB ile Macaristan arasında 'eşcinsel karşıtı yasa' krizi büyüyor, AB Komisyonu yaptırım için harekete geçiyor

Bir hemcinsiyle evli olan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in yaptığı duygusal konuşma sırasında, birçok liderin gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

Macaristan'da Perşembe günü yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme ile 18 yaşından küçükler arasında eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik eden içerikler yasaklandı.

Orban'ın partisi Fidesz'in önerisiyle hayata geçirilen yasa kapsamında heteroseksüel olmayan cinsel içerikli kitap, film ve diğer medya ürünleri ile "transseksüelliğin normalleştirildiği" reklamlara izin verilmeyecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geri çekilmesini istediği düzenleme, Perşembe akşamı toplanan AB liderlerinin de, en fazla konuştuğu konu oldu. Zirve sırasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile diğer AB liderleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'ya göre, "benzeri görülmemiş sertlikte bir tartışma" oldu. Zirveden sızan bilgilere göre, en sert tepki Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den geldi.

'Macaristan'ın AB'de işi yok'

Zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Bu yasayı yürürlükten kaldırmazsa Macaristan'ın AB'de işi olmaz" diyen Rutte, toplantı sırasında Orban'ı, Avrupa'nın değerlerini hiçe saymakla suçladı. Hollanda Başbakanı, Orban'ın "utanmadan yasayı savunmaya devam ettiğini" söyledi.

Yasada, eşcinsel haklarının pedofili ile eşdeğer tutulduğunu söyleyen Rutte, "O kadar korkunç ki, düşününce 100 yıl geriye gidiyorsunuz" diye konuştu.

Hollanda Başbakanı, "Eğer AB değerlerine uymayacaksanız bir seçenek daha var, 50. maddeyi işletin ve birlikten ayrılın" dedi. Rutte, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına zemin hazırlayan Avrupa Antlaşması'nın 50. maddesine atıfta bulundu.

Bu madde, AB'den ayrılmak isteyen üye devletlere, resmi prosedürün başlatılmasını talep etme hakkı tanıyor.