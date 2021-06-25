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Dünya
BBC Türkçe

AB ile Macaristan arasında 'eşcinsel karşıtı yasa' krizi büyüyor, AB Komisyonu yaptırım için harekete geçiyor

25 Haziran 2021 14:17

Yusuf Özkan-Lahey/Hollanda

Macaristan'da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılık içeren düzenleme nedeniyle Budapeşte yönetimi ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan kriz derinleşiyor.

AB Komisyonu, Macaristan'a karşı yaptırım için derhal harekete geçme sözü verdi. Macaristan'ın AB içinde oy hakkını kaybetmesi ve mali yardımlardan mahrum edilmesi olasılığı bulunuyor.

Resmi gündemde yer almamasına rağmen, Brüksel'deki AB liderler zirvesinde en çok konuşulan konulardan birisi, Macaristan'daki eşcinsellik karşıtı düzenlemeler oldu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB değerlerini göz ardı etmekle suçladığı Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, "Burada yeriniz yok. 50. maddeyi işletin ve AB'den ayrılın" dedi.

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