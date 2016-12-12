AB ile Küba arasında ilk siyasi anlaşma imzalandı

AB'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Küba ile imzalanan anlaşmanın siyasi önemine vurgu yaparak, anlaşmayı "bir dönüm noktası” olarak niteledi.

Anlaşma Küba'nın modernleşmesini hedef alıyor

AB, anlaşmanın Küba'nın ekonomik ve sosyal açıdan modernleşmesine hizmet etmesini ümit ediyor. AB, Küba ile ilişkilerin normalleştirilmesi karşılığında ülkedeki insan hakları durumunun iyileştirilmesini öngören 1996 yılından kalma bir anlaşma maddesini ise iptal etti. Ancak yeni anlaşma "İnsan Hakları Temel Prensipleri” başlığı altında her iki tarafın görüş alışverişinde bulunmasını öngörüyor.

Anlaşmanın tam anlamıyla yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ile AB ülkelerinin anlaşmaya yeşil ışık yakmaları ayrıca anlaşmayı tasdik etmeleri gerekiyor.

2003 yılında başlayan yaptırımlar 2008 yılında kaldırıldı

AB, 2003 yılında Küba'daki gazetecilerin ve aktivistlerin siyasi soruşturmalara maruz kalması gerekçesiyle komünist Küba'ya karşı yaptırım kararı almıştı.

Brüksel ile Havana arasında 2008 yılından itibaren yeniden diyalog başlatıldı. 2014 yılından itibaren de ilişkilerin normalleşmesine yönelik görüşmeler devreye girdi. Söz konusu anlaşma üzerinde yaklaşık iki yıl boyunca Küba Devlet Başkanı Raul Castro liderliğinde görüşmeler sürdürülmüştü.

ABD-Küba ilişkilerindeki normalleşmenin yansımaları

2016'nın mart ayında AB ile Küba arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzalandı. Küba şimdiye kadar AB ile işbirliği anlaşması olmayan tek Latin Amerika ülkesi konumundaydı. ABD ile Küba arasındaki soğuk dönem her iki ülkenin büyükelçilikler açması ve ABD'nin Küba'yı terörist devletler listesinden çekmesiyle geçmeye yüz tutmuş, bu durum AB ile Küba arasındaki ilişkilere de yansımıştı.

Bu arada hafta sonunda Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Küba'da yapılan izinsiz gösterilerde çok sayıda muhalifin gözaltına alındığı ve yapmak istedikleri eylemlerin engellendiği bildirildi.

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