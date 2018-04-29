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BBC Türkçe

AB ile İngiltere Brexit geçiş dönemi koşullarında anlaştı

İngiltere Avrupa Birliği'den (AB) ayrılma (Brexit) sürecinin ilk aşaması olan geçiş dönemi koşullarında Brüksel ile anlaşma sağladı. Brexit geçiş döneminin 29 Mart 2019'ta başlayarak Aralık 2020'ye kadar sürmesi bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Avrupa Birliği'den (AB) ayrılma (Brexit) sürecinin ilk aşaması olan geçiş dönemi koşullarında Brüksel ile anlaşma sağladı.

Brexit geçiş döneminin 29 Mart 2019'ta başlayarak Aralık 2020'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Brüksel'de biraraya gelen İngiltere'nin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis ve AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier geçiş anlaşmasının koşullarının büyük oranda uzlaşıyla sonuçlandığını açıkladı.

Çözülmesi gereken konular arasında Kuzey İrlanda sınırı bulunuyor.

Önerilen geçiş dönemi anlaşmasının Kuzey İrlanda'ya ortak pazar ve Gümrük Birliği'nde kalma hakkını içermesi olasılığı bulunuyor.

Anlaşmaya göre İngiltere'nin geçiş döneminde başka ülkelerle ticaret anlaşmalarını müzakere etme ve imzalama hakkı da olacak.

Barnier İngiltere'de yaşayan 4.5 milyon AB vatandaşının ve AB içinde yaşayan 1.2 milyon İngiltere vatandaşının haklarının da korunacağını ve geçiş döneminde de İngiltere'deki AB vatandaşlarının Brexit öncesindeki aynı haklar ve garantilerden faydalanacağını söyledi.

Davis ise İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin geleceğinin en kısa zamanda başlayacağını ve bunun "en büyük, en kapsamlı ve en etkili ticaret anlaşması" olacağını söyledi.

Davis "Bugünkü anlaşma İngiltere ile AB arasında bir anlaşmanın her zamankinden yakın olduğu yönünde güvence verdi" dedi.

Brexit geçiş dönemi anlaşmasının bu hafta Brüksel'deki AB Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May ile diğer AB liderleri tarafından imzalanması planlanıyor.

İki tarafın müzakere etmesi gereken konuların arasında Avrupa Adalet Divanı'nın İngiltere'de geçiş döneminde ne tür bir rol oynayacağı da var.

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