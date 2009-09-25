AB ile ilişkiler resetlenmeli

CHP lideri Baykal, AB büyükelçileriyle buluştu. Baykal, AB ile ilişkilerin tıkanma noktasına geldiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "AB ile ilişkileri reset etmeye ihtiyaç var" diyerek, bunun pek çok konuda daha uygun bir çözüm noktasına gelinmesini sağlayacağını savundu.

Alınan bilgiye göre Baykal’ın, AB ülkelerinin büyükelçileriyle dönem başkanı İsveç’in Ankara Büyükelçiliğinin evsahipliğinde gerçekleşen buluşmasında, Türkiye-AB ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri, "Demokratik Açılım" çalışmaları ve genel siyasi konular gündeme geldi.

Baykal, görüşmede Türkiye ile AB ilişkilerinin çok yavaş ilerlediği, hatta tıkandığı gözlemini dile getirerek, bunun bir çok sebebi olduğunu vurguladı.

"AB ile ilgili konularda hem gerçekçi, hem de iyimser olmak çok zor" değerlendirmesinde bulunan Baykal, ilişkilerde bir değişimin yeni bir anlayışın şart olduğunu vurguladı.

Baykal, "AB ile ilişkileri reset etmeye ihtiyaç var. Türkiye-AB ilişkileri reset edilerek yeni bir noktaya getirilirse pek çok konu daha uygun bir çözüm noktasına gelir" derken ilişkilerin raydan çıkarılmadan, ancak yenilenmesi görüşünü dile getirdi.

Deniz Baykal, AB’nin hem Müslüman hem laik hem de demokratik bir ülkeyle yakın ilişkilerde olmasının kendi açısından da büyük önem taşıdığı görüşünü vurguladı.

Demokratik açılım çalışmaları

Görüşmede "Demokratik Açılım" çalışmaları da gündeme geldi.

CHP’nin herkesin etnik kimliğine saygı duyulması, ancak milli birliğin de korunmasından yana olduğu görüşlerini büyükelçilere aktaran Baykal, bazı kesimlerin "olayı ayrıştırma istikametine doğru çekmeye çalıştığını" bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu kaydetti. Baykal, demokrasinin gereğinin ayrışma değil, farklılıklara saygı olduğunu belirtti.

Türkiye’de son 10 yılda bir çok reform yapıldığını ancak bunların demokratikleşmeye ne kadar hizmet ettiğinin sorgulanması gerektiğini de ifade eden Baykal, "10 yıl öncesine göre yargı daha bağımsız, basın daha özgür diyebiliyor muyuz?" dedi.

Baykal, bu anlamda Doğan Holding’e uygulanan vergi cezasını da dile getirdi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin de gündeme geldiği görüşmede Baykal, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmaması halinde Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılmaması gerektiği görüşünü yineledi. Baykal, Azerbaycan’ın yalnız Türkiye için değil AB ülkeleri için de önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Baykal, Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun açılması konusunda ise Türkiye’nin anayasal ve laik yapısının gereklerinin dikkate alınmasının önemine ve Türkiye ile Yunanistan’ın karşılıklı iyi niyetli adımlar atmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Deniz Baykal, görüşmede Kıbrıs konusunun da "Türkiye-AB ilişkilerinde başka bazı konuların çözümü için fırsat olarak kullanılmaması gerektiği" üzerinde durdu.

Görüşmede Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın "Demokratik Açılım" çalışması kapsamında Baykal ile bir araya gelmesine ilişkin randevu tartışmalarına da değinildi. Baykal, bu konudaki görüşlerini yineleyerek, Erdoğan’ın daha önce önemli meselelerde bu tür bir yaklaşım içine girmediğine dikkati çekti. Baykal, Erdoğan’ın sorumluluğu paylaşmak için "ciddi sıkıntılar doğuracağını görerek, el birliği ile yaptık" demek için bu yolu izlediğini savundu.