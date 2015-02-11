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Ekonomi
Deutsche Welle

'AB ile anlaşamazsak…'

Yunanistan Savunma Bakanı Pannos Kammenos, AB ile borç konusunda bir uzlaşma sağlanamaması halinde kreditör olarak ABD, Rusya ve Çin’in gündeme gelebileceğini söyledi.

11 Şubat 2015 00:16


Yunanistan ile Euro Bölgesi arasında borçların geri ödenmesi konusunda görüşmeler sürerken, koalisyon ortağı aşırı sağcı ANEL partisinden Savunma Bakanı Pannos Kammenos beklenmedik bir öneri ortaya attı. Bakan, televizyonda yaptığı açıklamada, hedefin AB ile uzlaşmak olduğunu fakat Almanya'nın taviz vermemesi halinde Yunanistan'ın alternatifleri göz önünde bulundurmak zorunda olduğunu belirtti. Kammenos, “En iyisi ABD olur ama Rusya, Çin veya diğer ülkeler de olabilir” diyerek kapılarının yeni kreditörlere açık olduğunu belirtti.

Çarşamba günü Euro Bölgesi maliye bakanları Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantıda, Yunanistan'ın borç sorununa bir çözüm bulunması amaçlanıyor. Öte yandan AB komisyonu, bugün kısa bir süre içerisinde uzlaşma sağlanmasının beklenmediğini açıklayarak piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile Maliye Bakanı Yanis Varufakis, radikal bir yön değişikliği yaparak haziran ayına kadar uluslararası kreditörlerle geçiş finansmanı üzerinde uzlaşmak istiyor. Troykanın tasarruf programını uygulamayı reddeden hükümet, şubat ayı sonunda süresi dolan yardım programının süresinin uzatılması için girişimde bulunmayacağını duyurmuştu.

Şu ana kadar yapılan 240 milyar euroluk yardımla iflastan kurtarılan Yunanistan'ın alacaklılarla anlaşamaması halinde yeniden iflasın eşiğine gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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