AB ile ABD arasında 'dizüstü' anlaşmazlığı

Avrupa'dan ABD'ye yapılan uçak yolculuklarında el bagajında dizüstü bilgisayar taşıma yasağıyla ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) ile Washington arasında başlatılan görüşmelerin dünkü ayağından somut bir sonuç çıkmadı.

Yüksek düzey temsilcilerin katıldıkları Brüksel'deki buluşmada uçuş güvenliğindeki sıkı işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Görüşmelere önümüzdeki hafta Washington'da devam edilecek.

ABD yönetimi uçakta dizüstü bilgisayar ve tablet bulundurma yasağı kapsamına Avrupa ülkelerinden bazılarının da dâhil edilebileceğini duyurmuştu. ABD ve İngiltere Mart ayında terör tehlikesini gerekçe göstererek, nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ve aralarında Türkiye de bulunan sekiz ülkeden yapılan yolculuklarda dizüstü bilgisayar taşınmasını yasaklamıştı.

Maliyeti ağır olacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yasaktan haftada 350 seferin etkileneceğini ve Avrupa havalimanlarının da yasak kapsamına alınmasıyla bu sayının 390'a çıkacağını duyurdu. Avrupa Havalimanları Birliği, Avrupa'dan yola çıkan uçak yolcularının yüzde 60 ila yüzde 90'ının yanına elektronik aygıt aldığını açıkladı.

Bilgisayar yasağının hava yolu şirketlerine maliyetinin ağır olacağı belirtiliyor. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın en kârlı hatlarından biri olan Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki seferler çoğunlukla birinci sınıf bilet alan işadamlarınca tercih ediliyor. Lufthansa yolculuk sırasında bilgisayarla çalışan işadamlarının uygulamadan olumsuz etkileneceklerini duyurdu. Lufthansa, Kuzey Amerika seferlerini United Airlines ve Air Canada havayolu şirketleriyle ortaklaşa yapıyor.

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DW, Reuters/AG, CÖ