AB ile 33’üncü fasıl bugün açılıyor

Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek Hükümetlerarası Katılım Konferansı toplantısında 33 numaralı Mali ve Bütçesel Hükümler faslı müzakerelere açılacak.

Hürriyet’in haberine göre, Brüksel’deki AB Konseyi'nde gerçekleştirilecek Hükümetlerarası Katılım Konferansına, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katılacak. Faslın açılmasıyla, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 16'ya ulaşacak.

Bu fasıl, üyelikle birlikte AB bütçesine sağlanacak fonlar için gerekli mali kaynaklara ilişkin kuralları kapsıyor. Bu alandaki müktesebat üyelikle birlikte doğrudan uygulanmaya başlamakta olup, söz konusu müktesebatın ulusal mevzuata aktarılması gerekiyor.

Bundan önce en son 17’nci Ekonomik ve Parasal Politika faslı 14 Aralık 2015 tarihinde Lüksemburg AB Dönem Başkanlığında müzakereye açılmıştı.