AB: II. Dünya Savaşı'ndan sonra en kötüsü

Avrupa Birliği ülkeleri son aylarda yoğun bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya.

Brüksel'de cuma günü düzenlenen basın toplantısında Avrupa ülkelerinin bu soruna

çözüm aradığını söyleyen AB Komisyonu'nun göçten sorumlu komiseri Dimitris

Avramopoulos, dünyanın II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kötü

mülteci krizini yaşamakta olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın bu sorunu ahlaklı, medeni ve Avrupalı yöntemlerle çözmekle yükümlü

olduğunu ve sığınmacılara hoşgeldin demesi gerektiğini belirten Avramopoulos,

özellikle ülkesi Yunanistan'daki durumu 'acil' olarak nitelendirdi.

Avrupa'nın sınırları içinde korunmaya ihtiyaç duyan bu kişilere karşı nasıl bir tutum

sergileyeceği konusunda zorluklar yaşadığına da dikkat çeken Avramopoulos, Avrupa

Birliği'nin 'zor durumdaki insanlarla dayanışma' prensibine dayandığını ve bunun

akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Avramopoulos, "Onlar çaresiz insanlar, onların bizim yardımımıza ve desteğimize

ihtiyacı var" diye sözlerini sürdürdü.

Yunanistan'a sadece temmuz ayında 50 bin sığınmacı geldiğini ifade eden

Avramopoulos, İtalya ve Macaristan'daki durumun da zorlaştığı uyarısında bulundu.

Yakında Türkiye'yi sığınmacı sorunuyla ilgili olarak ziyaret etmeyi planlayan AB'nin

göçten sorumlu komiseri Avramopoulos, sığınmacıların Avrupa'ya Türkiye üzerinden

geldiğine dikkat çekti.