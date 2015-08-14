T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB: II. Dünya Savaşı'ndan sonra en kötüsü

Avrupa Birliği'nin göç sorumlusu Dimitris Avramopoulos, dünyanın II. Dünya Savaşı'nan sonraki en kötü mülteci kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

14 Ağustos 2015 19:56

Avrupa Birliği ülkeleri son aylarda yoğun bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya.
Brüksel'de cuma günü düzenlenen basın toplantısında Avrupa ülkelerinin bu soruna
çözüm aradığını söyleyen AB Komisyonu'nun göçten sorumlu komiseri Dimitris
Avramopoulos, dünyanın II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kötü
mülteci krizini yaşamakta olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın bu sorunu ahlaklı, medeni ve Avrupalı yöntemlerle çözmekle yükümlü
olduğunu ve sığınmacılara hoşgeldin demesi gerektiğini belirten Avramopoulos,
özellikle ülkesi Yunanistan'daki durumu 'acil' olarak nitelendirdi.

Avrupa'nın sınırları içinde korunmaya ihtiyaç duyan bu kişilere karşı nasıl bir tutum
sergileyeceği konusunda zorluklar yaşadığına da dikkat çeken Avramopoulos, Avrupa
Birliği'nin 'zor durumdaki insanlarla dayanışma' prensibine dayandığını ve bunun
akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Avramopoulos, "Onlar çaresiz insanlar, onların bizim yardımımıza ve desteğimize
ihtiyacı var" diye sözlerini sürdürdü. 

Yunanistan'a sadece temmuz ayında 50 bin sığınmacı geldiğini ifade eden
Avramopoulos, İtalya ve Macaristan'daki durumun da zorlaştığı uyarısında bulundu.

Yakında Türkiye'yi sığınmacı sorunuyla ilgili olarak ziyaret etmeyi planlayan AB'nin
göçten sorumlu komiseri Avramopoulos, sığınmacıların Avrupa'ya Türkiye üzerinden
geldiğine dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiDimitris AvramopoulosSavaşıBirliğiAvrupa KomisyonuAvrupalıAvramopoulosYunanistanAvramopoulos Avrupa BirliğiMacaristanTürkiyeAvrupa TürkiyeDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/HS/ÇA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24