AB: II. Dünya Savaşı'ndan sonra en kötüsü

Avrupa Birliği ülkeleri son aylarda yoğun bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya.
Brüksel'de cuma günü düzenlenen basın toplantısında Avrupa ülkelerinin bu soruna
çözüm aradığını söyleyen AB Komisyonu'nun göçten sorumlu komiseri Dimitris
Avramopoulos, dünyanın II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kötü
mülteci krizini yaşamakta olduğunu ifade etti.
Avrupa'nın bu sorunu ahlaklı, medeni ve Avrupalı yöntemlerle çözmekle yükümlü
olduğunu ve sığınmacılara hoşgeldin demesi gerektiğini belirten Avramopoulos,
özellikle ülkesi Yunanistan'daki durumu 'acil' olarak nitelendirdi.
Avrupa'nın sınırları içinde korunmaya ihtiyaç duyan bu kişilere karşı nasıl bir tutum
sergileyeceği konusunda zorluklar yaşadığına da dikkat çeken Avramopoulos, Avrupa
Birliği'nin 'zor durumdaki insanlarla dayanışma' prensibine dayandığını ve bunun
akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.
Avramopoulos, "Onlar çaresiz insanlar, onların bizim yardımımıza ve desteğimize
ihtiyacı var" diye sözlerini sürdürdü.
Yunanistan'a sadece temmuz ayında 50 bin sığınmacı geldiğini ifade eden
Avramopoulos, İtalya ve Macaristan'daki durumun da zorlaştığı uyarısında bulundu.
Yakında Türkiye'yi sığınmacı sorunuyla ilgili olarak ziyaret etmeyi planlayan AB'nin
göçten sorumlu komiseri Avramopoulos, sığınmacıların Avrupa'ya Türkiye üzerinden
geldiğine dikkat çekti.