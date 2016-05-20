T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB içişleri bakanları Türkiye'yi görüşüyor

AB içişleri bakanları bugün Türkiye ile göç anlaşması ve vize muafiyetini görüşüyor. Bakanlar uzlaşma sağlarsa konu Avrupa Parlamentosu'nun gündemine gelecek.

20 Mayıs 2016 12:55


Brüksel'de toplanan AB üyesi 28 ülkenin içişleri bakanları Türkiye dahil bazı ülkelere tanınması planlanan vize serbestisinin gerekli durumlarda acilen askıya alınmasını öngören mekanizmanın ayrıntılarını ele alıyor.

AB ve Türkiye arasında sağlanan mülteci anlaşması uyarınca Türk vatandaşlarına haziran sonundan itibaren Schengen Bölgesi için vize serbestisi tanınması planlanıyor. AB Komisyonu Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli 72 koşuldan çoğunu yerine getirdiğini, son beş koşulu daha tamamlaması halinde, vize serbestisinin tanınması yönünde tavsiye kararında bulunmuştu.

Bakanlar uzlaşma sağlarsa konu Avrupa Parlamentosu'nun gündemine gelecek.

Mülteci anlaşmasının uygulamasını görüşecekler

AB içişleri bakanlarının toplantısında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının uygulamasına dair bazı konuların da gözden geçirilmesi bekleniyor. Bunlar arasında ortak sınır devriyesi uygulaması da bulunuyor.

AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye Yunanistan'a yasadışı yollardan giren sığınmacıları geri almayı kabul etmiş, bunun karşılığında da AB Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları yasal yollardan, doğrudan alma taahhüdünde bulunmuştu.

Guterres: Türkiye yalnız bırakıldı

Bu arada eski BM Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Antonio Guterres, uluslararası toplumun sığınmacı krizi karşısında Türkiye'yi uzun süre yalnız bırakmakla suçladı. Sığınmacıların büyük kısımını Türkiye'nin aldığına dikkat çeken Guterres, kapılarını uzun süre göç akınına açık tutan Ankara'nın aldığı uluslararası desteği "çok az" olarak tanımladı.

Portekizli siyasetçi Guterres, Ban Ki Moon'un ardından BM Genel Sekreterliği görevine talip isimler arasında yer alıyor. Başkent Lizbon'da bir yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Guterres'in değindiği konuların başında sığınmacı krizi yer aldı.

Sığınmacılar için dünya çapında dağıtım planı

Sığınmacıların ilk ulaştığı Suriye'nin komşu ülkelerine yapılan insani yardımın belirgin şekilde artırılmasını isteyen Guterres, "Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere ulaşan yardımın bariz bir şekilde yetersiz olduğunu" vurguladı.

Antonio Guterres, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da bulunan sığınmacıların "geniş kitleler halinde" dağıtımı için bir program oluşturulmasını talep etti. Portekiz eski başbakanına göre sığınmacılar bu çerçevede Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avustralya'ya dağıtılmalı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeAvrupa ParlamentosuTürkSchengen BölgesiKomisyonu TürkiyeTürkiye Yunanistan Türkiye SuriyeliTürkiye Mülteciler Yüksek KomiseriAntonio GuterresGuterresAnkaraGuterres Ban Moon Genel SekreterliğiLizbon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24