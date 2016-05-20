AB içişleri bakanları Türkiye'yi görüşüyor



Brüksel'de toplanan AB üyesi 28 ülkenin içişleri bakanları Türkiye dahil bazı ülkelere tanınması planlanan vize serbestisinin gerekli durumlarda acilen askıya alınmasını öngören mekanizmanın ayrıntılarını ele alıyor.

AB ve Türkiye arasında sağlanan mülteci anlaşması uyarınca Türk vatandaşlarına haziran sonundan itibaren Schengen Bölgesi için vize serbestisi tanınması planlanıyor. AB Komisyonu Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli 72 koşuldan çoğunu yerine getirdiğini, son beş koşulu daha tamamlaması halinde, vize serbestisinin tanınması yönünde tavsiye kararında bulunmuştu.

Bakanlar uzlaşma sağlarsa konu Avrupa Parlamentosu'nun gündemine gelecek.

Mülteci anlaşmasının uygulamasını görüşecekler

AB içişleri bakanlarının toplantısında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının uygulamasına dair bazı konuların da gözden geçirilmesi bekleniyor. Bunlar arasında ortak sınır devriyesi uygulaması da bulunuyor.

AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye Yunanistan'a yasadışı yollardan giren sığınmacıları geri almayı kabul etmiş, bunun karşılığında da AB Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları yasal yollardan, doğrudan alma taahhüdünde bulunmuştu.

Guterres: Türkiye yalnız bırakıldı

Bu arada eski BM Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Antonio Guterres, uluslararası toplumun sığınmacı krizi karşısında Türkiye'yi uzun süre yalnız bırakmakla suçladı. Sığınmacıların büyük kısımını Türkiye'nin aldığına dikkat çeken Guterres, kapılarını uzun süre göç akınına açık tutan Ankara'nın aldığı uluslararası desteği "çok az" olarak tanımladı.

Portekizli siyasetçi Guterres, Ban Ki Moon'un ardından BM Genel Sekreterliği görevine talip isimler arasında yer alıyor. Başkent Lizbon'da bir yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Guterres'in değindiği konuların başında sığınmacı krizi yer aldı.

Sığınmacılar için dünya çapında dağıtım planı

Sığınmacıların ilk ulaştığı Suriye'nin komşu ülkelerine yapılan insani yardımın belirgin şekilde artırılmasını isteyen Guterres, "Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere ulaşan yardımın bariz bir şekilde yetersiz olduğunu" vurguladı.

Antonio Guterres, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da bulunan sığınmacıların "geniş kitleler halinde" dağıtımı için bir program oluşturulmasını talep etti. Portekiz eski başbakanına göre sığınmacılar bu çerçevede Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avustralya'ya dağıtılmalı.