AB içişleri bakanları sığınmacılar için toplanıyor



Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin içişleri bakanları, sığınmacıların Avrupa ülkelerine nasıl dağıtılacağı konusunu ele alacak. Üye ülkeler arasında bu konuda derin anlaşmazlıklar var.

AB Komisyonu, Yunanistan, İtalya ve Macaristan'da bulunan sığınmacıların üye ülkelere dağılımına ilişkin bir plan sunmuştu.

Doğu Avrupa ülkeleri kotaya karşı

Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Polonya gibi AB'ye 11 yıl önce üye olan ülkeler zorunlu kota uygulamasına karşı çıkıyor. Bu uygulamanın Avrupa'ya daha fazla sığınmacıyı çekeceğini ve kapsamlı göçe alışkın olmayan toplumlarına zarar vereceğini savunuyorlar.

Sığınmacıların çoğunun sınırlarına Yunanistan üzerinden AB'ye girerek vardığını kaydeden Macaristan yetkilileri, bu nedenle bir sınır ülkesi muamelesi görmemeleri gerektiğine dikkat çekiyor. AB içişleri bakanlarının geçen hafta düzenlediği olağanüstü toplantı, bir uzlaşmaya varılmaksızın sona ermişti.

Liderler yarın toplanıyor

AB üyesi devlet ve hükümet başkanları da yarın Brüksel'de toplanarak sığınmacı krizini değerlendirecek. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerini sığınmacı krizi ve 160 bin sığınmacının birlik üyeleri arasında dağıtılması planını tartışmak üzere olağanüstü zirveye çağırmıştı.