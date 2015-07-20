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Dünya
Deutsche Welle

AB içişleri bakanları mülteciler için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, mülteci sorununu görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

20 Temmuz 2015 12:05


AB Komisyonu halen İtalya ve Yunanistan'da bulunan 40 bin mültecinin bir kota planı çerçevesinde tüm üye ülkelere dağıtılması önerisini geçen ay gündeme getirmişti. Ancak tepki üzerine kotadan vazgeçilmiş, bunun yerine gönüllülük esasına dayanan bir formülde karar kılınmıştı. İngiltere, Bulgaristan ve Macaristan mülteci dağıtımının dışında tutulmuştu.

Almanya bu konuda ilk adımı atan ülke olmuş, 9 bin mülteci kabul edeceğini açıklamıştı. Berlin'in dışında henüz başka bir AB ülkesi vaatte bulunmadı. AB liderleri, haziran ayında düzenlenen zirvede, ilgili bakanlara temmuz ayı sonuna süre tanımıştı.

İtalya'nın mülteci sorunu

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, mülteci kotasına karşı çıkan AB liderlerini sert ifadelerle eleştirmiş, "Eğer 40 bin kişi konusunda anlaşamıyorsanız Avrupalı olarak anılmayı da hak etmiyorsunuz" demişti. Renzi, "Eğer Avrupa fikrinden anladığınız buysa Avrupa sizin olsun. Ya dayanışmanın hakkını verin ya da vaktimizi almayın" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'da hafta sonunda düzenlenen mülteci karşıtı gösterilerde eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı. Mülteci yurdunun eşyaları ateşe verildi. 14 polis yaralandı, iki gösterici gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa BirliğiBrükselKomisyonuYunanistanBulgaristanMacaristanBaşbakanı Matteo RenziAvrupalıAvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

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