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Dünya
Deutsche Welle

AB içişleri bakanları mülteciler için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, mülteci sorununu görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

12 Mart 2015 11:47


Toplantıda AB sınır koruma ajansı Frontex'in Akdeniz ve Batı Balkanlar'da nasıl daha
etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceği
tartışılacak.

Toplantıda Yunanistan'daki mültecilerin durumu da ele alınacak. Atina, mülteci
kamplarının koşulları nedeniyle eleştiriliyor.

Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Yunan hükümeti mültecilere seyahat belgesi vererek
diğer AB ülkelerine gönderebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Terörle mücadele düzenlemesi, toplantıda ele alınacak bir diğer başlığı oluşturuyor.
Paket çerçevesinde Avrupa polis kuruluşu Europol'ün internette cihatçılarla
mücadelede güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiBrükselFrontex AkdenizBatı BalkanlarYunanistanTsiprasYunanAvrupaEuropolDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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