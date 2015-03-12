AB içişleri bakanları mülteciler için toplanıyor



Toplantıda AB sınır koruma ajansı Frontex'in Akdeniz ve Batı Balkanlar'da nasıl daha

etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceği

tartışılacak.

Toplantıda Yunanistan'daki mültecilerin durumu da ele alınacak. Atina, mülteci

kamplarının koşulları nedeniyle eleştiriliyor.

Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Yunan hükümeti mültecilere seyahat belgesi vererek

diğer AB ülkelerine gönderebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Terörle mücadele düzenlemesi, toplantıda ele alınacak bir diğer başlığı oluşturuyor.

Paket çerçevesinde Avrupa polis kuruluşu Europol'ün internette cihatçılarla

mücadelede güçlendirilmesi hedefleniyor.