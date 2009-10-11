AB için 2014 makul tarih

Seçim sonrası ilk dış ziyaretini Türkiye’ye yapan ve gelir gelmez İsmail Cem’in mezarına giden Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Hırvatistan’ın da içinde yer aldığı Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB’ye üyeliği için, “2014, gerçekçi bir tarih gibi görünüyor” dedi. Papandreu, Türkiye’nin tam üyeliği dışındaki seçeneklere karşı olduğunu da söyledi.



Ülkesindeki seçim zaferinden sonra ilk yurtdışı ziyaretini sürpriz bir şekilde Türkiye’ye yapan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB üyeliği için 2014 tarihine işaret etti. Papandreu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği dışındaki bütün seçeneğe karşı olduğunu da vurguladı.



Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Papandreu, toplantının basına kapalı bölümünde AB genişleme süreci konusundaki görüşlerine açıklık getirdi. Bütün Balkan ülkelerinin AB’ye üyeliği için net bir tarih belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Papandreu, “2014 gerçekçi bir tarih gibi görünüyor” dedi. Konuşmasının bu bölümünde Türkiye’ye özellikle değinen Papandreu, “Tam üyelikten yanayım, tam üyeliğe alternatif olabilecek hiçbir seçeneğe sıcak bakmıyorum” dedi.



Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ne üye ülkelerden Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya aynı zamanda AB üyesi, Türkiye ve Hırvatistan ise AB’ye “aday ülke” statüsünde. Diğer Güneydoğu Avrupa ülkelerinden Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ ise “potansiyel aday ülke” olarak AB kapsısında bekliyor.



Güçlü mesajlar



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Papandreu’nun ziyaretini ve mesajlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Kendisi iki güçlü mesaj verdi. Türkiye ile ilişkilerin güçlü bir zeminde ilerlemesi için çok güçlü irade gördüm. Bu ziyaret için Güneydoğu Avrupa ülkeleri süreci toplantısını seçmesi ise bölgeye verdiği önemin güçlü işareti.”



Müthiş bir vefa duygusu



Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in kızı İpek Cem, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun babasının kabrini ziyaret etmesinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Cem, şöyle konuştu: “Bu müthiş bir vefa duygusu. Büyük bir kadirşinaslık. Türk-Yunan siyaseti açısından da önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Sayın Papandreu siyaset yapmak için mezar başına gelmedi. Özlem ve vefa duygularıyla bu ziyareti gerçekleştirdi. Siyasetinde Türkiye’nin bulunması, Türkiye’yi önemsemesi, iki ülke ilişkilerinin olumlu bir havada sürmesi anlamında da bunu önemli bir mesaj olarak algılıyorum. Zaten Türkiye’yi ziyaretinden önce babamın mesajlarını da içeren, iki ülke arasındaki dostluk sürecinin devam etmesine yönelik niyetini beyan eden açıklamaları olmuştu. Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden olumlu havada sürmesi, etkin ve etkili siyasetle bu ilişkilerin devam etmesi konusunda da bu ziyareti önemli buluyorum. Bu siyasetin Yunanistan dış politikasının önceliğinde olacağı görülüyor.”



1.5 saat görüştüler



Başbakan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu’yu önceki gün Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin kapısında karşıladı. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Papandreu, Erdoğan’la 17.45’te sona eren görüşmesinin ardından, Swissotel’e geçti. Yunan basın mensuplarıyla 40 dakika boyunca kapalı görüşme yaptıktan sonra sahil yolunu kullanarak Atatürk Havalimanı’na giden Papandreu, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla 19.30’da ülkesine döndü.