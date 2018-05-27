AB heyeti, vize muafiyetini görüşmeye geliyor; işte müzakereye konu olacak başlıklar

Avrupa Birliği (AB) heyeti, vize muafiyeti konusundaki başlıkları ve Türkiye'nin önerilerini görüşmek için Ankara'ya geliyor.

AB Komisyonu, Türkiye’nin toplamda 72 olan vize muafiyeti kriterlerinden henüz yerine getirilmeyen yedisi için 7 Şubat’ta ilettiği önerileri masaya yatıracak heyeti haftaya gönderiyor. Teknik yönü ağır basacak toplantı, 31 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak.

Hürriyet'ten Güven özalp'in haberine göre, heyete, AB Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlık edecek.

En zorlu başlıklar

Müzakereye konu olacak öneriler arasında en hassas ve zorlu başlığı terörle mücadele mevzuatı oluşturuyor. AB’ye sunulan belgede Brüksel’in çok hassas olduğu ifade özgürlüğü boyutu öne çıkarılmış ve bu bağlamda düşüncenin eleştiri kapsamına giren ya da habercilik sınırını aşmayan şekilde ifade edilmesinin suç oluşturmayacağı vurgusunu yasaya ekleme taahhüdünde bulunulmuştu. Ancak AB kanadından gelen sinyaller daha net bir yaklaşım ve bazı değişiklikler talep edileceği yönünde. Sorun yaratma potansiyeline sahip bir başka başlık da verilerin korunması. Türkiye, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasayı AB standartları dikkate alınarak gözden geçireceği, gerekmesi halinde değiştireceği taahhüdünde bulunmuştu. AB kanadında uygulama bağlantılı şüphe söz konusu. Ankara, karşılanması gereken diğer kriterlerden AB polis teşkilatı Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması, yolsuzlukla mücadele, suç bağlantılı konularda işbirliği ve Geri Kabul Anlaşması’na (GKA) yönelik eksikleri sorun olarak görmüyor. AB kanadının bu kriterler bağlamında Ankara ile tamamen aynı frekansta olduğunu söylemek ise zor.

Altıya düşecek

Karşılanması en kolay kriter olan AB uyumlu pasaportlar sorunu ise yakında ortadan kalkacak. Türkiye’nin bu konuda attığı adımlar kapsamında, AB’nin önümüzdeki değerlendirmede karşılanmayan kriter sayısını 6 olarak ilan etmesi bekleniyor.

Süreçte yaşanan gecikme ve aksamalardan rahatsız olan Türkiye’nin AB’den iki önemli beklentisi var. Bunlardan ilki hızlı hareket edilmesi. Diğeri de vize muafiyetinin siyasi bir sorun haline getirilmemesi. Ankara, AB’nin vize muafiyeti konusunda adım atmamasını ‘taahhütlerin yerine getirilmemesi’ olarak değerlendiriyor.