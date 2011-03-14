-AB HEYETİ LİBYA'DA TUNUS (A.A) - 14.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yanlısı güçlerin, batıdaki Zuvara kasabasını ele geçirdiği iddia edildi. Zuvaralı Tarık Abdullah, Kaddafi güçlerinin tanklarıyla şehir merkezinde olduklarını belirterek, "Zuvara onların elinde. Kasabayı onlar kontrol ediyor. Ortalıkta isyancılar görünmüyor" dedi. Abdullah, hükümet güçlerinin gelmesiyle çatışmanın durduğunu söyledi. Doğudaki Ecdebiye şehrinin bir sakini de Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin her 20 dakikada bir kenti havadan bombaladığını ifade etti. İsyancıların bir sözcüsü ise hükümet uçaklarının attıkları broşürlerde, kent sakinlerine Kaddafi karşıtı güçleri şehirden atmaları çağrısında bulunulduğunu bildirdi. Bu arada, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın kararıyla dün Kaddafi karşıtı güçlerin kalesi durumundaki Bingazi'ye, AB heyeti gönderildiği bildirildi. Ashton'ın sözcüsü Maja Koci Jancic, dün Bingazi'ye gelen heyetin bugün bölgeyi gezdiğini ve Libya-Mısır sınırına gittiğini kaydetti.