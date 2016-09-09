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AB Heyeti, darbe gecesi Meclis'in bombalanan yerlerini gezdi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Bir parlamento üyesi olarak bunu görüyor olmak çok üzücü" dedi

09 Eylül 2016 22:08

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye atılan bombalardan zarar gören alanları gezdi.

Mogherini ve Hahn, Meclis'in zarar gören yerlerini gezerek, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan bilgi aldılar.

Yaşananların son derece üzüntü verici olduğunu belirten Mogherini, "Bir parlamento üyesi olarak bunu görüyor olmak çok üzücü. Parlamento demokrasinin kalbidir. Demokrasinin değeri parlamentoda anlaşılır." dedi.

Mogherini ve Hahn, Meclis ziyaretleri kapsamında, HDP ve MHP gruplarını da ayrı ayrı ziyaret etti. Heyeti, HDP grubu adına Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ, MHP Grubu adına da Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay kabul etti.

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