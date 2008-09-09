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Ekonomi

AB heyecanını yeniden yakalamalıyız

TÜSİAD heyeti ile görüşen Olli Rehn, Türk hükümeti tarafından hazırlanan “Ulusal Programın” bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

09 Eylül 2008 03:00

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu temsilcisi Olli Rehn, Türk Hükümeti tarafından hazırlanan "ulusal programın" bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Başkan Yardımcısı Ümit Boyner ve Dışilişkilerden Sorumlu temsilcisi Cem Duna ile bir araya gelen Olli Rehn, "Türkiye’de AB konusunda 2005’deki heyecanı yeniden yakalamalıyız" dedi.

Bunun için yeni bir "iletişim stratejisi" saptanması gerektiğini belirten Rehn, uzun bir süreden beri AB konusundaki reformların hükümet tarafından ötelendiğini vurguladı. Arzuhan Doğan Yalçındağ ise, "Muhalefet partilerini de AB konusunda mobilize etmemiz lazım. Hatırlarsanız birkaç sene önce (AB konusunda) neredeyse bir milli seferberlik ruhu içinde hareket etmiştik. Muhalefeti, iktidarı, kamuoyu, genci, yaşlısı herkesle beraber yine AB konusunda o ruhu ve heyecanı yakalayabilmek. Bunun için ne yapabileceğimizi konuştuk" dedi.

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