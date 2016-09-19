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Dünya

AB 'herkese ucuz ve kolay erişilebilir internet' tasarısı hazırlıyor

Tasarı, kablosuz internet bağlantısı WiFi, köy, kasaba, kentlerde hızlı internet, geniş bant internetten aynı kalitede herkesin faydalanmasını amaçlıyor

19 Eylül 2016 23:22

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Avrupa’da herkese ucuz, kolay internet hizmetinin sunumu için yeni bir yasa taslağı hazırlandığını açıkladı.

Strasbourg Avrupa Parlamentosunda (AP) son iki haftadır yapılan “Dijital Toplumun Gelişmesine” yönelik çalışma planında kablosuz internet bağlantısı WiFi, internet servisi sağlayan Telekom şirketleri, dijital abone hatların köy, kasaba, kentlerde hızlı internet, geniş bant internetin aynı kalitede herkesin faydalanmasını amaçlıyor.

AB Enerji Komiseri Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Partisi’nden Günther Oettinger, “Dijital çağda toplumun internet hizmetini hızlandırmalı ve genişletmeliyiz” dedi.

Çalışmada yer alan iki öneriden biri olan “WiFi4 EU” (AB için WiFi), AB genelinde halkların ücretsiz, kolay internete girmelerin sağlamak üzere tasarlanıyor.

İkinci öneri ile de, 2018 yılında yeni 5G sistemiyle daha hızlı internet ağını 2020 yılına kadar genişletip AB ülkelerinde pazarlanması hedefleniyor.

Dijital Toplumun Gelişme Projesi AB tarafından 120 milyon Euro yardımla destekleniyor. İnternet’te yayınlanan haber, fotoğraf, video, değişik görüntülerin telif hakların daha iyi güvence altına alınması proje çalışmasında yer alıyor.

Projeye ilişkin yasa tasarısının 2017 yılın sonuna kadar Avrupa Parlamentosunda AB ülkeleri tarafından onaylanması bekleniyor.

 

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