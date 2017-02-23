AB HDP nedeniyle endişeli

Avrupa Birliği, Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üç milletvekili hakkında alınan yargı kararları ile ilgili bir bir açıklama yaptı.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü tarafından dün yapılan açıklamada, HDP Eş Genel başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş ve HDP Meclis Grubu eski Başkan Vekili İdris Baluken hakkında alınan kararlara işaret edilerek son dönemde yaşanan gelişmelerin "endişe verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin AB üyeliğine aday bir ülke olarak demokratik yollarla seçilmiş partilerin demokratik sürece eksiksiz şekilde dahil edilmelerini garanti etmesi gerektiğini" kaydedildi.

30 Ocak'ta tahliye edilen HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken geçen salı günü Ankara'da ameliyat olduğu hastaneden çıkarken gözaltına alınarak ardından tutuklanmıştı. "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak kanuna aykırı toplantılara katılmak" suçlamalarıyla tutuklanan Baluken 30 Ocak'taki tahliyesine yapılan itiraz sonucu yeniden tutuklanmıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da salı günü hakkında onaylanmış mahkûmiyet kararı olduğu gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alınmıştı. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'a ise Ağrı'da yargılandığı dava kapsamında "'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılamaktan" suçlu bulunarak beş ay hapis cezası verilmişti.

İdris Baluken'in de tutuklanmasıyla birlikte Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu vekil sayısı 13'e yükseldi.

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dpa/GA/HS