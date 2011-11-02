AB hâlâ Türkiye'ye terör listesini göndermedi

T24 - Türkiye’nin terörle mücadelede Avrupa Birliği’nden daha fazla somut adım beklediği bir ortamda Ankara-Brüksel hattında liste sıkıntısı yaşanıyor.



Ankara, AB tarafından hazırlanan terör örgütleri ile bu örgütlerin önde gelen isimlerinin bulunduğu listenin, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren örgütlere mensup bazı isimlerin de dahil edilerek yenilenmesini talep etti. “Gerektiğinde” listeyi son derece hızlı bir şekilde güncelleyebilen AB, şu ana kadar Türkiye’nin talebi doğrultusunda adım atmadı.



Milliyet'in haberine göre AB’nin terör listesinde PKK ve türevleri, DHKP-C, İBDA-C ve TAK yer alırken bu örgütlere üye herhangi bir isim yer almıyor. Bu durum da terörle mücadelede somut gelişmeleri engelliyor. Özellikle AB ülkelerinde yaşayıp da bir terör örgütü üyesi oldukları bilinen isimlerle ilgili işlem yapılmaması ya da bu ülkelerde yapılan operasyonlarda yakalananların örgütlerle bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılması Ankara’yı adım atmaya itti. Durumdan duyduğu rahatsızlığı AB’ye ileten Türkiye, “listenin şahıslara da yayılmasını ve spesifik isimlerin dahil edilerek güçlendirilmesini” talep etti.

Yanıt verilmedi



AB ise taleplerin karşılanacağı yönünde net bir sinyal vermedi. Türkiye’nin talep ettiği güncelleme konusunda aceleci bir yaklaşım sergilemeyen AB’nin, Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi’ne yönelik suikast planı bağlamında, aralarında Mansur Arbabsiar ve Ali Golam Şakuri’nin de yer aldığı beş kişiyi “jet hızıyla” listeye dahil etmesi dikkat çekti.



Türkiye’nin mevcut listeyle ilgili sıkıntısı geçtiğimiz aylarda yapılan güncellemede kendisini net şekilde gösterdi. Ankara, oluşturulması ve Türkiye aleyhine faaliyet gösteren örgütlerin dahil edilmesi için büyük çaba harcadığı listeye, diğer aday ülkelerin aksine, onay vermedi. Türkiye’nin talepleri için gözler önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen genel nitelikli güncellemeye çevrildi.