-AB haftaya yeni bir zirvede buluşacak BRÜKSEL (A.A) - 21.10.2011 - Avro Bölgesi liderleri, görüş ayrılıklarının pazar günü yapılacak AB zirvesinde bölgenin borç krizine çözüm bulunmasını zorlaştırması nedeniyle gelecek hafta çarşamba günü ikinci bir zirve düzenleyecek. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün telefonla yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamada, ''pazar günü AB zirvesinde Avro Bölgesi'nin kriz stratejilerinin tartışılacağı, ancak en geç çarşamba günü yapılacak ikinci toplantıdan önce hiçbir kararın kabul edilmeyeceği'' belirtildi. Avro Bölgesi'nin iki büyük ülkesinin, bölgenin borç krizinin aşılmasındaki planın ana noktaları konusunda anlaşamaması nedeniyle daha fazla zamana ihtiyacı olduğu bildirilen açıklamada, iki liderin, 23 Ekim'de yapılacak AB zirvesinden önce ilerleme sağlanabileceği umuduyla cumartesi günü biraraya geleceği ifade edildi. Merkel ve Sarkozy, ''Yunanistan'ın, borç sürdürülebilirliğini düzeltecek bir anlaşmaya varması için özel sektörle derhal görüşmeleri başlatması gerektiğini'' kaydetti. Almanya Başbakanı Merkel'in sözcüsü Steffan Seibert, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli ilerleme kaydettiklerini, ancak bunların nihai kararlar almak için yeterli olmadığını belirterek, ''Belirli alanlarda anlaşmaya vardık, diğerlerinde doğru yöndeyiz'' diye konuştu. Merkel'in, Avro Bölgesi'nin istikrarı için koordineli önlemlerin sağlanabileceğinden emin olduğunu söyleyen sözcü, Merkel ve Sarkozy'nin, krizi aşmak için ''kapsamlı ve iddialı'' plana ihtiyaç olduğu konusunda anlaştığını belirtti. Bu arada ABD Başkanı Barack Obama, Sarkozy ve Merkel ile yaptığı video konferans görüşmesinde, Avro Bölgesi'nin borç krizinin küresel ekonomi için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti ve soruna, Fransa'nın Cannes kentinde 3-4 Kasım'da yapılacak G-20 zirvesinde çözümün bulunacağını umduğunu dile getirdi. Avro Bölgesi liderlerinin Yunanistan'a ikinci kurtarma paketi, bankaların sermayelerinin ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) etkisinin nasıl artırılacağı konusundaki görüş ayrılıklarının giderilememesi haftaya çarşamba günü ikinci zirveyi gerekli kıldı. Almanya ve diğer birkaç zengin ülke, Avro Bölgesi borç batağındaki Yunanistan için ikinci kurtarma paketini onaylamadan önce bankaların ve diğer özel sektör kuruluşlarının ellerindeki Yunan tahvilleri konusunda daha fazla kaybı kabullenmesini istiyor. Fransa ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise bankaların Yunanistan'ın borcunu daha fazla silmeye zorlanmasına, bunun bankacılık sektörünü istikrarsızlaştıracağı ve piyasadaki dalgalanmayı kötüleştireceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Avro Bölgesi, 440 milyar avroluk EFSF'nin ateş gücünün nasıl daha fazla artırılacağı konusunda da bölünmüş durumda.