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Dünya
Deutsche Welle

AB güvenliği tekrar gündemde

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Paris’teki saldırılar sonrasında Avrupa Birliği güvenlik kurallarının sertleştirilmesini istedi.

10 Ocak 2015 16:18


Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere askıya alınmış Avrupa Birliği güvenlik yönergesi taslağını tekrar gündeme getirmeye hazırlanıyor. Der Spiegel'in haberine göre taslak, uçaklardaki yolcularla ilgili bilgilerin güvenlik birimlerine aktarılmasını içeriyor. Polis böylece yolcu listelerini elindeki aranan şahıslar listesiyle karşılaştırabilecek. Taslak Avrupa Parlamentosu'nda takılmıştı.

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçiler de tehlikeli olarak derecelendirilmiş radikal İslamcıların izlenmesi için daha fazla personel görevlendirilmesini istedi. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann “Radikalleşmiş faillerin izlenmesi zaruri. Eğitimli ve deneyimli personele ihtiyaç var” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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