AB: Gülen hareketini terör örgütü olarak görmüyoruz

Reuters'a konuşan Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, AB'nin, Türkiye'nin Gülen hareketinin terör örgütü olduğu görüşünü paylaşmadığını söyledi.

Kerchove AB'nin bu duruşunu değiştirmesi için somut kanıtlar sunulması gerektiğini belirtti ve "FETÖ konusunda... biz bunu bir terör örgütü olarak görmüyoruz ve AB'nin yakın zamanda bu görüşünü değiştireceğini de düşünmüyorum" dedi.

Türkiye'nin darbe girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla bazı Avrupa Birliği ülkelerinden belirli kişilerin iadesini istemesiyle ilgili de konuşan Kerchove, "İade kararı üye ülkelerin elinde, ve çoğu zaman bağımsız yargı güçlü kanıtlara ihtiyaç duyar" dedi.

Kerchove "Bir telefon uygulaması indirmek gibi dolaylı kanıtlara değil, darbe girişimiyle bağlantılı olduklarını gösteren somut, maddi kanıtlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Reuters'ın haberinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden Fethullah Gülen'i sorumlu tutan Türkiye hükümetinin, bu konuda AB ve ABD'nin Türkiye'ye yeterince destek vermemesinden şikayet ettiği belirtildi.

Haberde Türkiye'de darbe girişiminin ardından Gülen hareketiyle bağlantılı olmakla suçlanan yaklaşık 50 bin kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Yaklaşık 150 bin kişinin de işten çıkarıldığı ya da açığa alındığı hatırlatıldı.

Reuters bu kişilerden bazılarının sadece ByLock adlı mesajlaşma uygulamasını indirmiş oldukları için gözaltına alındıklarını yazdı.