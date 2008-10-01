AB gözlemcileri Gürcistan devriyesinde

Avrupa Birliği (AB) gözlemcileri, ağustos ayındaki savaştan sonra Fransa arabuluculuğunda Rusya ile Gürcistan arasında sağlanan ateşkes uyarınca Gürcistan topraklarında devriye gezmeye başladı.



Silahsız ve hafif zırhlı araçlarda devriyeye çıkan AB gözlemcileri, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya yakınındaki bölgelerde görev yapıyor. Gözlemci heyetine Hansjoerg Haber başkanlık ediyor.



Rusya, Güney Osetya'yı çevreleyen tampon bölgeye gözlemcilerin girmesine izin vermeyeceğini, gözlemcilerin sadece Güney Osetya ve Abhazya'nın bitişiğindeki güvenlik bölgelerinin sınırına kadar gelebileceğini bildirmişti.



Rusya 10 Ekim'e kadar askerlerini çekecek



Moskova'nın bu açıklaması, Gürcistan ile Güney Osetya nedeniyle girdiği savaştan sonra sağlanan ateşkes anlaşmasına tam olarak uymayacağı yorumlarına neden oldu.



Ateşkes anlaşmasına göre, gözlemciler, ilk aşamada Rus askerlerinin Gürcistan'ın iç kesiminde bulunan iki "güvenlik bölgesi"nden çekilmesini izleyecek. Rusya'nın 10 Ekim'e kadar askerlerini çekmesi gerekiyor.



Rusya: Kontrol noktalarımızı bırakmayız



Bu arada Rusya, Güney Osetya'nın bitişiğinde Rus güçleri tarafından oluşturulan tampon bölgedeki kontrol noktalarının, bölgedeki çalışmalarına bugün başlayan AB gözlemcilerine bırakılmayacağını söyledi.



Bölgedeki Rus güçlerinin komutanı Vitali Manuşko yaptığı açıklamada, Güney Osetya bitişiğindeki tampon bölgede bulunan kontrol noktalarının denetiminin AB gözlemcileri tarafından sağlanabilmesi için öncelikle Rusya-Gürcistan arasında memorandum olması gerektiğini kaydetti.



Manuşko, "Mevcut koşullarda kontrol noktalarını AB gözlemcilerine bırakmamız mümkün değil" dedi.



Bölgede görevine bugün başlayan AB gözlem misyonunun Gori'deki bölgesel bürosunda 70, Abhazya sınırındaki Zugdidi kentinde 70 ve Bazaleti ofisinde de 96 gözlemcinin bulunduğu kaydedildi.



Gürcistan topraklarında, 22 ülkeden 300'e yakın görev alacak gözlemci için 35 milyon euro bütçe ayrıldığı ifade edildi.



