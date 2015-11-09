"AB, göçmen krizi yüzünden dağılabilir"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa’daki sığınmacı krizinden dolayı Avrupa Birliği’nin (AB) dağılabileceği uyarısında bulundu.

Alman basınına konuşan Asselborn, dayanışma yerine kendi içine kapanmayı adet haline getirmesi ve halkın güvenini kaybetmesi durumunda AB'deki dağılmanın oldukça hızlı gerçekleşebileceğini söyledi. Lüksemburglu Bakan, yanlış anlaşılan nasyonalizmin gerçek bir savaşa yol açabileceği değerlendirmesini yaptı.

Asselborn, dış sınırların güvenliğine dayanan ve Avrupa içerisinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması’nın tehlikede olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine de, “Böyle bir tehlike açık bir şekilde var. Bu sığınmacı krizine Avrupa’da bir çözüm bulmazsak, daha fazla ülkeler bu konuya sadece ulusal bir yaklaşım sergileyeceklerine inanırlarsa, o zaman Schengen öldü” ifadesini kullandı.