AB, göçmen krizi nedeniyle Belarus'a yaptırımları genişletecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile yaşanan göçmen krizinden dolayı AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti.

Görüşmenin ardından von der Leyen, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten von der Leyen, Covid-19'a karşı aşılanma oranlarının artırılması için çalışılması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Von der Leyen, toplantıda, Ukrayna konusu ve Polonya ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizinin de gündeme geldiğini belirterek, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımları genişleteceğini ve bu yaptırımların hem kişilere hem de kuruluşlara yönelik olacağını kaydetti.

Konuyla ilgili Belarus'u eleştiren von der Leyen, "Bu yaşananlar Belarus ve Polonya arasında bir göçmen krizi değil, bunlar Minsk'teki otokratik rejimin komşularının istikrarını bozma girişimidir" değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.