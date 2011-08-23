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AB Genel Sekreterliğinde eylem İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 19:42

-AB Genel Sekreterliğinde eylem İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterliği Ortaköy Ofisine girmeye çalışan İşçi Partili (İP) gruba polislerce müdahale edildi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, İstanbul Genç Sanat Tasarım Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Mirze'yi kabulü sırasında, İP Öncü Gençlik üyelerinden oluştuğu belirtilen bir grup, ofis önünde çeşitli sloganlar atarak, pankart açtı. Binaya girmeye çalışan gruba, polislerce müdahale edildi.

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