AB, gazetelere akreditasyon ayıbına karşı basın toplantısını tekrarladı

Avrupa Komisyonu’nun 1 Kasım’da göreve başlayan üç yeni üst düzey yetkilisinin Ankara ziyaretine, darbe dönemlerinde görülen akreditasyon ayıbı damga vurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığındaki heyet, dün Ankara’da Türk yetkililerle yaptıkları ortak basın toplantısına akreditasyon uygulanan Zaman, Bugün, Taraf ve Cihan Haber Ajansı gibi yayın kuruluşları alınmadığı için AB Komisyonu’nda ikinci bir basın toplantısı yapmak zorunda kaldı.

Zaman muhabiri AB Ofisi’ndeki ikinci basın toplantısında Mogherini’ye, “Basın özgürlüğü tehdit altında. Bazı basın organları toplantılara alınmıyor. Bunu görüşmelerde ele aldınız mı?” diye sordu. AB temsilcisi buna, “Evet, bu konuyu gündeme getirdik. Zaten bundan dolayı burada ikinci bir basın toplantısı düzenliyoruz.” cevabını verdi. Mogherini, “Hukukun üstünlüğü, temel haklar, ifade ve medya özgürlüğüne yönelik Türkiye’deki duruma dair endişeler var. Bunlar gerçek meseleler.” dedi. AB Dış Politika Şefi, akreditasyon meselesini görüşmelerde Türk yetkililere aktardıklarını vurgulayarak basın özgürlüğünde ilerleme görmek istediklerini bildirdi. Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na taşıdığı akreditasyon uygulaması daha sonra Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’na da sıçramıştı. AB Komisyonu, 8 Ekim’de açıkladığı Türkiye ilerleme raporunda ifade ve basın hürriyetindeki gerileme sebebiyle Ankara’yı sert şekilde eleştirmişti.

Federica Mogherini, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Hristos Stilianidis, dün Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edildi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Volkan Bozkır ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye’nin tıkanmış durumdaki AB üyelik süreci ve Suriye’ye Türkiye üzerinden giden yabancı savaşçılar konusunda atılacak ortak adımlar ön plana çıktı. AB yetkilileri, görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Bozkır ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mogherini ile Genişleme Komiseri Hahn bu ziyaretin Türkiye’ye verilen önemi gösterdiğini kaydetti. Mogherini, dış politikada AB ile eşgüdüm vurgusu yaptı. İtalyan siyasetçi, “Türkiye’nin bu bölgede oynayabileceği rolü AB’nin oynadığı ve oynayabileceği rol ile bir şekilde örtüştürebilirsek çözümler konusunda çok daha ileri aşamalara gelinebilir.” yorumu yaptı.

Çavuşoğlu ise Dışişleri Bakanlığı ve bakanlar seviyesindeki gayri resmi AB toplantılarına ve Dış İlişkiler Konseyi toplantılarına Ankara’nın düzenli davet edilmemesinden yakınarak düzenli davet beklentisini iletti. AB’nin diğer üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği gibi Türkiye-AB zirveleri düzenlemesini de rica etti. Türk tarafı ABD ile AB arasında transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasına Türkiye’nin dâhil edilmesi talebini de iletti.

‘Reform sürecine geri dönüş’ talebi

AB yetkilileri Türk muhataplarından AB sürecini hızlandıracak reformları yeniden gündeme almasını isterken tartışmalara sebep olan kanunların AB ile uyumu sağlamak için istişare halinde çıkarılmasının önemini anlattı. İki yetkili, ifade ve basın özgürlüğünün bir demokrasi için hayati önemde olduğunu hatırlattı. Mogherini, IŞİD ile mücadele için başta sınır güvenliği olmak üzere yakın işbirliği ve ortak mücadele talep etti. Ankara IŞİD ile mücadele için Esed rejiminin gitmesini şart koşarken Mohgerini, Türkiye’nin IŞİD’e karşı aldığı önlemleri AB ile aynı hizaya getirmesini istedi. AB heyeti Kırım sebebiyle Batı dünyasının Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar konusunda da Ankara’nın desteğini aradı.