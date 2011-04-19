-AB, FRANSA'NIN YANINDA TAVIR ALDI PARİS (A.A) - 18.04.2011 - Avrupa Birliği Komisyonu, İtalya'dan trenle gelen Kuzey Afrikalı kaçak göçmenleri ülkeye sokmayan Fransa'ya hak verdi. AB Komisyonu, Fransa'nın, İtalya'dan gelen ve içinde kaçak Kuzey Afrikalı göçmenlerin bulunduğu trenlerin ülkeye girişini engellemesinin, ''AB mevzuatına aykırı olmadığı'' yolunda görüş bildirdi. İtalya, Fransa'nın, sınır kasabaları Ventimiglia ve Menton arasındaki tren seferlerini hafta sonu ''kamu düzenini'' gerekçe göstererek askıya almasına sert tepki göstererek, Paris'i AB'ye şikayet etmişti. Kuzey Afrika'daki olayların ardından, bu bölgedeki ülkelerden gelen göçmenler, son bir ay içinde İtalya'nın, Fransa ve Almanya ile arasının açılmasına neden olmuştu. Fransa ve Almanya, daha sonra kendi topraklarına gelecekleri endişesinden İtalya'nın Kuzey Afrikalı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermemesini istiyor.