AB fonlarından elde edilen 144 milyon Euro buhar olmuş!

Sayıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılına ilişkin dönemini raporlaştırdı. Raporda AB fonlarından elde edilen 144 milyon 500 bin Euro'nun kayıtlara geçirilmediğini belirledi.

Sözcü'nün haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılına ilişkin Sayıştay Denetim Raporu'nda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sayıştay, Avrupa Birliği fonlarından elde edilen paranın kayıtlara geçirilmediğini belirledi. Bakanlığın kayıtlara geçirmediği paranın miktarı da 144 milyon 500 bir Euro olarak açıklandı. Bütün AB fonlarının 'kamu kaynağı' olduğunu belirten Sayıştay, bunun gibi bütün mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydını belgeye dayanmasının şart olduğunu bildirdi.

‘Varlık hesaplarında yok’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" (IPA) adıyla tahsis edilen AB fonlarına ait paraların kayıtlara geçirilmediğini vurgulayan Sayıştay, şunları dile getirdi: "Çevre Operasyonel Programı kapsamında 31.12.2013 tarihi itibarıyla 144 milyon 500 bin 439,66 Euro tutarında fon kullanımı olmuştur. Merkez Bankası nezdinde oluşturulan fona 122 milyon 843 bin 285,42 Euro Avrupa Birliği katkısı, 21 milyon 657 bin 125.25 Euro ise Bakanlık ve son yararlanıcı olan belediyenin protokollerle belirlenen yüzdeleri oranında katıldıkları ulusal katkı olmuştur. Bahis konusu bu fonlar, 5018 sayısı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğinde kamu kaynağı olarak değerlendirilmekte, raporlanmakta ve bunun neticesinde yapılan yatırım ve edinilen mallar ilgili varlık hesaplarında takip edilmemektedir."