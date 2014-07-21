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Dünya

AB fonlarında en fazla yolsuzluğu İtalya yaptı

Avrupa Birliği ülkeleri içinde AB fonlarından faydalanmak için en fazla yolsuzluğun İtalya’da yapıldığı belirlendi

21 Temmuz 2014 16:46

Avrupa Birliği ülkeleri içinde AB fonlarından faydalanmak için en fazla yolsuzluğun İtalya’da yapıldığı belirlendi. AB Komisyonu tarafından yayımlanan yıllık rapora göre, 2013’te İtalya’dan AB’ye 302 “hileli” fon başvurusu yapıldı. Komisyona göre hileli başvuruların toplamı 68.5 milyon euro.

BBC Türkçe’nin haberine göre, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve yeraltı ekonomisinin yaygınlığıyla tanınan İtalya, AB Komisyonu’nun verilerine göre hem yolsuzluk girişimi sayısı hem de miktarında birinci oldu. 302 yolsuzluk girişimi bulunan İtalya’yı bu kategoride Romanya (109) ve Bulgaristan (97) izledi. Fon yolsuzluğunda İtalya’yı 48.7 milyon euro ile Polonya ve 36.6 milyon euro ile Romanya takip ediyor.

Raporda, bu rakamların gerçekleştirilmiş yolsuzluklara işaret etmediği, yerel yetkililer tarafından tespit edilen dolandırıcılık girişimlerinin boyutunu gösterdiği vurgulandı.

AB Komsiyonu, 2012 yılına kıyasla geçen yıl dolandırıcılık oranının yüzde 21 azaldığını da belirledi. Ancak üye ülkelere, dolandırıcılık vakalarını engellemek için daha fazla çalışma çağrısı yapıldı.

AB Komisyonu raporu İtalyan basınında “İtalya’nın, Avrupa’nın en fazla yolsuzluk yapılan ülkelerinden biri şeklindeki imajını daha da güçlendiriyor” diye yorumlandı.

İtalya, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk listelerinde AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Vergi kaçakçılığında AB ülkeleri içinde “lider” olan İtalya, yolsuzluğun yaygınlığı konusunda da Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından Romanya ile üçüncülüğü paylaşıyor.

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