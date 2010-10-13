-AB FONLARI İLE İŞSİZ KADINLARA MESLEK GAZİANTEP (A.A) - 13.10.2010 - Triko sektörünün en önemli üretim merkezlerinden olan Gaziantep'te, sektör marka ve tasarımı ön plana çıkararak rekabet güçlerini artıracak projeler gerçekleştiriyor. Gaziantep Trikotajcılar Odası tarafından hazırlanan ve 123 bin avro hibe destek alınan ''Avrupa Birliği Kadın İstihdamı Hibe Projesi'' ile İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadınlara eğitim verilecek. Kadınlar hem para kazanacak hem de kurs görerek meslek sahibi olacaklar. Sektörün ihtiyacı olan desenci, tasarımcı, stilist, remayözcü ve overlokçu yetiştirilecek. Proje sayesinde yetişecek nitelikli elemanların yeni tasarımları ve katma değerli üretimiyle ihracat pazarlarında büyüme hedefleniyor. Gaziantep Trikotajcılar Odası Başkanı Reşit Durak, triko sektörünün nitelikli eleman konusundaki eksikliklerini gidermek için AB Kadın İstihdamı Hibe Projesi hazırladıklarını, projelerinin kabul edildiğini ve 123 bin avro hibe destek aldıklarını belirtti. Durak, ''Amacımız hem sektörümüzde iş yapanların eğitimli olması hem de Gaziantep trikosunu daha fazla dış dünyaya açmak. Gaziantep'te triko sektörü kentin yüzde 30 nüfusunu istihdam ediyor. Sektörün daha ileriye gitmesi, eksik olan konulardaki ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir proje başlattık'' dedi. -''İŞE YERLEŞTİRİLECEK''- Gaziantep'te triko işletmelerinde hala tasarım-stilist dalında çok az kişinin çalıştığına, desenlerin İstanbul'da yapılıp geldiğine işaret eden Durak, şunları söyledi: ''Biz bunları aşıp, burada kendi modelimizi kendi desenimizi yapmak istiyoruz. Daha önce de İŞKUR ile proje yapmıştık, konfeksiyonda 20 bayan yetiştirmiştik. AB Kadın İstihdamı Hibe Projesi ile amacımız evde oturan işsiz ayanlara iş imkanı sağlamak, onları sektöre kazandırmak, sektörün eksiklerini gidermek. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde konfeksiyonda ağırlıklı kadınlar çalışıyor. Gaziantep'te ise hep erkekler çalışıyor, biz bu tabuyu yıkmak istiyoruz. Sektöre bayan eleman kazandırmak istiyoruz.'' İŞKUR aracılığıyla 18-30 yaşları arasında ilkokul mezunu 40 işsiz kadının seçileceğini, kadınları dört gruba ayırarak desen, tasarım-stilistik, remoyoz-singer ve ovarlok konularında eğitim vereceklerini anlatan Durak, 4 ay boyunca özel öğretmenler ve ustalar tarafından mesleki eğitim verileceğini, 2 ayda işyerlerinde staj göreceklerini kaydetti. Kursiyerlere günlük 8 avro para vereceklerini de bildiren Durak, ''Bir emek verecekler, bunun karşılığında belirli bir ücret alacaklar. Bu proje sayesinde hem para kazanacaklar hem de meslek sahibi olacaklar. Kadınlar kursları bitirince sertifikalarını alarak işe yerleştirilecek'' dedi.