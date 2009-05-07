AB, et ithalatında geri adım attı

Hormon kullanımı nedeniyle 1980'li yılların başından beri ABD'den et ithalatını yasaklayan AB, Washington yönetiminin karşı yaptırımlarını engellemek için uzlaşma yolunu tercih etti.



AB Komisyonu'nun dış ticaretten sorumlu Üyesi Catherine Ashton ve ABD dış ticaret Temsilcisi Ron Kirk'ün yürüttüğü müzakerelerin ardından yapılan ortak açıklamada, uzun süren sorunun "pragmatik yolla aşılması konusunda anlayış birliği sağlandığı" belirtildi.



Anlaşmaya göre ABD, peynir, maden suyu ve diğer bazı gıdaların ithalatında toplam 79 milyon dolarlık yeni vergilerden vazgeçerken 2013'ten itibaren mevcut tüm karşı yaptırımları askıya alacak. Buna karşılık AB de hormonsuz ABD eti ithalatını, gümrük vergisi muafiyeti getirerek 45 bin ton daha artıracak. Taraflar, bu süreçte "hormonlu et" sorununa çözüm arayacaklar.



AB Gıda Sağlığı İdaresi, hormon enjekte edilen hayvanların etinde bulunan kalıntıların insan sağlığına risk oluşturduğu görüşünü savunuyor.

