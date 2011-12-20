'AB eşcinsel ilişkilere verilen cezaları eleştiriyor'



Hülya Karabağlı - T24 / ANKARA



AB’nin, ‘homoseksüel’ ilişkilere verilen cezaları eleştirdiği anlaşıldı. RTÜK Başkanı Davut Dursun, TBMM’de ,”RTÜK’ün tarihsel şahsiyetlerin eleştirilmesi veya homoseksüel ilişkinin gösterilmesi gibi durumlarda yayıncı kuruluşa verdiği cezalar AB ilerleme raporlarında eleştiri konusu oluyor."



TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü’ Alt Komisyonu’nda konuşan RTÜK Başkanı, üst kurulun 2011 yılının Mart ayından itibaren ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine’ aykırı davrandığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşlara ceza uyguladığını söyledi. Dursun’un verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 245’in üzerinde TV, 1000’in üzerinde radyo bulunuyor.





‘Normal yayınlar izleyici çekmiyor’



Yayıncı kuruluşlar ve RTÜK ilişkisine değinen Dursun, “ Üst kurulun haklı olduğuna inandıkları konularda bile RTÜK cezaları hakkında mahkemeye gitmek gibi bir alışkanlıkla hareket ediyorlar. Kuruluşlar, normal konuların işlendiği programlarınizleyici çekmediğini ve reklam geliri elde edemediklerini söylüyor. RTÜK’ün tarihsel şahsiyetlerin eleştirilmesi veya homoseksüel ilişkinin gösterilmesi gibi durumlarda yayıncı kuruluşa verdiği cezalar AB ilerleme raporlarında eleştiri konusu oluyor."





'RTÜK’ün sansür yetkisi yok'



Dursun, ‘Yayın ilkelerini Türkiye kadar çeşitlendiren ve detaylandıran başka ülke yok’ dedi ve “Akıllı işaret uygulamasında Türkiye’de 7-13-18 şeklinde üç tane yaş uygulaması var. Fransa’da örneğin daha fazla yaş grubu var. Avrupa Konseyi ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği veya kadına yönelik şiddetle alakalı olarak bir simge yok”.



“RTÜK, yayınları önceden izleyip sansürleme yetkisine sahip değildir” bilgisi veren RTÜK Başkanı, “RTÜK’ün ayrıca programı sürekli olarak kaldırma gibi bir yetkisi de yoktur. Hangi programların yayınlanacağına yayıncı kuruluş karar verir. Program durdurma cezası verilen kuruluş doğan boşluğa “ikame programlar” koymak durumundadır. Bunlar reklamsız ve herhangi bir ücret karşılığı olmadan yayınlanan programlardır."





