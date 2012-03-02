AB, Esad'ı gözden çıkardı, muhalifleri meşru temsilci olarak tanıdı

T24 - Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, Suriye'de muhaliflerin kurduğu Ulusal Konsey'i bu ülkenin meşru temsilcisi olarak tanıdı.

Brüksel'deki zirve sonucunda 27 lider tarafından kabul edilen karar metninde, Avrupa Konseyi'nin bir kez daha Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi'ne, özellikle de Rusya ve Çin'e işbirliği çağrısı yaptığı belirtildi.

Metinde, "Avrupa Birliği özgürlük, haysiyet ve demokrasi mücadelesinde Suriyeli muhalifleri destekler, Suriye Ulusal Konseyi'ni (SUK) Suriyelilerin meşru temsilcisi olarak tanır ve muhalefet mensuplarına barışçıl mücadelelerinde birleşme çağrısı yapar” denildi.

Zirve kararlarında, AB dışişleri bakanlarından Şam yönetimini hedef alan yeni yaptırımlar hazırlamaları talep edildi.

'Müdahale için BM şartı'

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Brüksel’de yaptığı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi karar almadan hiçbir şey yapmayacağız” diye konuştu.

Fransa’nın Suriye’ye insani koridor fikrine destek verdiğini de belirten Sarkozy, “Konsey insani bölge, muhalefete silah tedariki ya da koridor kurulması için yasal koşulları sağlamadan, doğrudan ya da dolaylı olarak harekete geçmek söz konusu olamaz” dedi.

Sarkozy, Fransa’nın Suriye Büyükelçiliği’ni kapatma kararı aldığını da açıkladı.

Beşar Esad rejiminin "skandal" niteliğindeki baskısını kınamak adına büyükelçiliği kapatacaklarını belirten Sarkozy, "[Dışişleri Bakanı] Alain Juppe ile ben, Suriye'deki büyükelçiliğimizi kapatmaya karar verdik" dedi.

'Diktatörler hesap verecek'

Can kaybının günden güne arttığını görmenin sinir bozucu olduğunu da belirten Fransa Cumhurbaşkanı, insanlık suçu işleyenlerin uluslararası suç mahkemesi önüne çıkarılacağını söyledi.

Sarkozy, “Bir gün bütün diktatörler yaptıklarının bedelini ödeyecek” diye konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN "SORUMLULUK" KARARI

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ise yaptığı açıklamada, dökülen kanın arkasındaki Suriyelilerin, yaptıklarından "sorumlu tutulması" gerektiğini söyledi.

Van Rompuy, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Suriye'de yaşanan kıyımlardan dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Avrupa Konseyi, Suriye'deki kıyımlardan sorumlu olanların yaptıklarından sorumlu tutulmalarını sağlamaya kararlıdır" ifadesinin yer aldığı bir karar metninin kabul edildiğini söyledi.