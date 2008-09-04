AB Erivan kararına sevindi

AB Konseyi Başkanlığının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan'a gitme kararından "sevinç duyduğu" bildirildi

AB dönem başkanı Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayımlanan AB Konseyi Başkanlığının ziyaretle ilgili açıklamasında, "AB Konseyi Başkanlığının, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Türk mevkidaşı Abdullah Gül'ü Dünya Futbol Kupası eleme maçları çerçevesinde iki milli takımın maçı için 6 Eylülde Erivan'a davet etmesini memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

"Konsey Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Gül'ün bu daveti kabul etme kararından sevinç duyar" ifadesine yer verilen açıklamada, "bu tarihi ziyaretin Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler için güçlü ve teşvik edici bir jest olduğu" belirtildi.

"Son derece sembolik" olan bu ziyaretin, her iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için olumlu bir ortam yaratacağı umudu ve temennisinin dile getirildiği açıklamada, "Kafkasya için istikrar ve işbirliği platformu" girişimine de değinilerek, AB Konseyi Başkanlığının bu girişime verdiği önem vurgulandı ve "Türkiye'nin, bu bölgede istikrar, güvenlik ve kalkınma konularındaki anlamlı katkısı, Gürcistan'daki çatışma çerçevesinde yeni bir boyut kazanmıştır" denildi.

